Cruz Roja Zamora lucha contra el cambio climático

Cruz Roja Zamora se une a la celebración del Día Mundial del Medioambiente con una campaña dirigida a los jóvenes en particular y la población en general titulada "Level Up Down: Nivel 0 emisiones", que pretende subrayar el compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

En concreto, en la delegación de Zamora se trabaja desde 2014 en varios ejes para lograr este objetivo, comenzando con su huerto ecosocial, con el que se fomentan as actitudes medioambientales, "preparando la tierra, realizando siembras, realizando visitas a viveros locales y plantando verduras de temporada", se enumera. Y, además, contiene una vertiente social puesto que aumenta la autoestima y la autonomía de los colectivos vulnerables que participan en las actividades relacionadas con su cuidado y mantenimiento.

También se han realizado trabajos de hábitos de consumo responsable, de reutilización y reciclaje con quince chicos y chicas, se ha repartido kits de ahorro energético a 139 personas o se ha formado a voluntariado en temas de oficina eficiente.

Además, justo antes de la pandemia del coronavirus, se puso en marcha un proyecto de reciclaje integral en la sede de Cruz Roja Española en Zamora.

Es una acción más puesta en marcha por la organización en su compromiso con los Objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Concretamente, la campaña tiene una fuerte vinculación con el objetivo número 13 "acción por el clima", que pretende adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.