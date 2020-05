Rebajas, sí; tumulto, no

¡Qué tranquilidad produce enterarse de que este Gobierno de izquierdas no está en contra de las rebajas de verano, que solo está en contra de las aglomeraciones mientras permanezca la amenaza de la pandemia! Aparentemente, cualquiera puede entender que sea así porque hemos superado sesenta días en los que, primero, nos metimos en casa y, después, hemos ido saliendo con distintos grados de libertad, pero manteniendo la permanente advertencia de guardar un mínimo de metro y medio de distancia respecto a otras personas o ponernos una mascarilla si no puede ser así.

Los comercios pueden colocar banderolas rojas de "¡Hasta 80%!" pero no componer la escena anual de tumulto y rebatiña. Quizá tengan que idear otra estrategia comercial o un protocolo de venta diferente, pero está garantizada su libertad de rebajar los precios de sus productos almacenados hasta donde quieran, siempre que los vendan sin empujar.

¿Los representantes de los comerciantes no han entendido esto? Seguramente sí, pero hacen como que no porque son representantes y, como los malos actores, representan sobreactuando. Cabe la posibilidad de que no crean en el peligro de contagio o consideren el riesgo de muerte por coronavirus asumible en pro de un bien superior como la compra de ropa y calzado veraniego. Si fuera así, deberían decirlo.

Que defiendan su interés es legítimo, pero que no parezcan entender cuál es el interés general, cuando no se habla de otra cosa, les hace parecer idiotas. Las quejas, el cansancio, el apremio y el cabreo son comprensibles, pero hablan en el Telediario a todos en nombre de un colectivo y hacen una horrible representación de su sector. Puede acabar llegando el "no nos representan" al sector empresarial.