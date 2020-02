Una pandemia silenciosa

"La diabetes es una patología que no tiene empatía y la percepción que se tiene es que se tiene un poco de azúcar y sin embargo es una enfermedad que o te cuidas y la llevas bien o es terrorífica". Así de taxativo se mostraba ayer el presidente del Foro Español de Pacientes. Andoni Lorenzo Garmendia en las Jornadas Infosalud que se celebran en el Colegio Universitario organizadas por la Fundación Científica Caja Rural de Zamora. El experto apuntó que "como no duele, el afectado tiene constantemente unos niveles elevados de glucosa que hace que, a medio y largo plazo, tenga problemas de visión o heridas que no cicatrizan" y ejemplificó que "la cal de las lavadoras es lo que le pasa a las arterias de las personas con diabetes". Lorenzo Garmendia, de origen zamorano, reclamó "una concienciación a la administración, a los profesionales para que eduquen, pues en España hay seis millones de diabéticos" al tiempo que pidió "la creación de la figura de la enfermera escolar".

La sensibilización también la argumentó el presidente de la Asociación de Diabéticos de Zamora, Adiza, Eusebio Díez Pinilla, quien calificó la diabetes "de una pandemia" y "tenemos que lograr que la población se conciencie como lo hace con los accidentes de tráfico y con otras patologías" e instó a los afectados a "ser consciente de su enfermedad, tratarse y, sobre todo, asociarse porque lograremos tener más fuerza", ya que cerca de 12.000 zamoranos son diabéticos.

Por su parte, el jefe de sección de Endocrinología del Hospital Río Ortega, Luis Ángel Cuéllar Olmedo, defendió la práctica de ejercicio entre los diabéticos, ya que genera "un bienestar físico y psíquico por la suelta de endorfinas y en los diabéticos tipo 2, una pérdida de peso, una disminución de la necesidad de medicación o incluso en las personas prediabéticas el ejercicio puede prevenir su aparición". El facultativo ahondó que "se puede incluso conseguir reducir la dosis de insulina un 50% e incluso (en algunos casos) hasta la curación de la diabetes" y remarcó que "el ejercicio hay que planificarlo y requiere de un período de adaptación".

La farmacéutica comunitaria, Irene Pascua García, fijó su atención en el papel de las oficinas de farmacia antes y después de que los pacientes son diagnosticados. "Muchas veces somos los primeros que detectamos los signos de la enfermedad por lo que te cuentan y les indicas que tiene que ir al médico" y una vez que la diabetes es detectada "les enseñamos a medir la glucosa y les damos pautas sobre lo que puede o no puede comer, lo que le ayuda a controlar mucho mejor su enfermedad". La profesional aludió a que el paciente "muchas veces no vuelve a visitar al médico y nosotros podemos detectar las complicaciones que muchas veces se presentan".

Las jornadas prosiguen mañana viernes, día 21 a las 20.00 horas, con la intervención de dos profesionales del Complejo Asistencial de Zamora. Así sobre el pie diabético hablará el jefe del servicio de Endocrinología del Complejo Asistencial Virgen de la Concha, Luis Francisco Santiago Peña, y sobre las nuevas tecnologías de la diabetes, la jefa del servicio de Pediatría Teresa Gil Rivas.