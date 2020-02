Los populares ven un "error" la adjudicación de la obra del Banco de España a la oferta más baja

El equipo de Gobierno "vuelve a cometer un error" al adjudicar la obra del Banco de España a la oferta más baja. Así al menos lo ve el grupo popular en el Ayuntamiento de Zamora, que califica la actitud de Guarido y su grupo de "temeraria". La portavoz municipal popular, Mayte Martín Pozo, valora que "el equipo de Gobierno de la capital vuelve a caer en el mismo error en el que cayó cuando adjudicó las obras por primera vez, vemos que no aprenden", apunta, convencida de que "lo barato está saliendo caro a los zamoranos".

Además de criticar el retraso en los plazos del proyecto y tildarlo de "paradigma del fracaso de la gestión de IU en Zamora", la portavoz del PP insiste en que "en esta obra se debería haber atendido a otros criterios para adjudicar los trabajos ya que puede volver a pasar lo mismo en la anterior ocasión y eso sería calamitoso para el Ayuntamiento". No obstante, "esperamos, de verdad, que eso no ocurra, pero no entendemos esta tendencia del equipo de Gobierno a caer siempre en el mismo error", plantea mientras alude a proyectos concretos como "las obras del Teatro Principal, los caminos rurales o el asfaltado".