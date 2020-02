El PP apunta al ministerio para solucionar la escasez de médicos en Castilla y León

En Zamora y en Castilla y León faltan médicos. Esto es una realidad y para solucionarla "hay que tratar el tema con el Ministerio de Sanidad". Así al menos lo defendió ayer la procuradora popular Leticia García en una rueda de prensa. "Hay que buscar políticas que ayuden a los médicos a venir a nuestra provincia", dijo sin especificar más después de abogar por la "búsqueda de soluciones" para luchar contra los problemas existentes en esta materia.

García quiso contestar a las declaraciones hechas el pasado fin de semana por Inmaculada García Rioja, procuradora socialista por Zamora, que acusó al Gobierno de Mañueco de llevar a cabo una política arbitraria porque "mientras en la provincia de Salamanca se incorporan 32 nuevos médicos de Atención Primaria, en Zamora faltan 31 y 15 bajas por cubrir". Datos que, según el PP, son falsos porque ni son tantos los médicos que se pierden ni se ha tomado ninguna medida arbitraria alguna. "En Zamora se marchan once médicos como consecuencia de un concurso. Tres ya estaban fuera, por lo que en realidad son ocho los que se marchan. Además, vienen cinco, por lo que son tres los médicos que perdería la provincia", puntualizó García.

"El Gobierno de Castilla y León y los procuradores zamoranos no queremos que estos médicos se vayan, pero están en su derecho para solicitar el traslado", añadió la procuradora.

Con todo, el resultado de este nuevo concurso de traslados viene a reforzar la idea de que la provincia de Zamora no es atractiva para los facultativos, algo en lo que sin duda influye la dispersión de la población. Un problema que se nota mucho en las provincias pequeñas pero que, según el Partido Popular, es "un problema nacional" que "se agudiza en lugares donde la sanidad está más territorializada. En Castilla y León se agudiza porque la Junta tiene la intención de que la sanidad llegue hasta el último territorio. Se nota más", zanjó.

Por lo demás, Leticia García pidió al PSOE que "no mienta" con sus declaraciones "en una materia tan sensible para los ciudadanos como es la sanidad", porque "con sus declaraciones generan crispación" y "lo único que buscan es conseguir un puñado más de votos". Los socialistas, dijo la procuradora del Partido Popular, "deben dejar de hacer oposición basándose en la amenaza social. No quieren sumar, no quieren construir con nosotros, pero les pedimos que al menos no mientan y reconozcan el consenso existente en materia sanitaria". Sobre el polémico Plan de Aliste Leticia García apuntó que "el PSOE debe reconocer que existe consenso en esta materia" y añadió: "Presentan una visión tan negativa de la provincia de Zamora que lo único que consiguen es que haya más médicos que no quieren venir".