"Letizia es la estricta gobernanta de sus hijas, pero no puede convertirlas en monstruitos"

Confiesa que, entre los pocos personajes que todavía no conoce se encuentra Donald Trump, "un gran presidente para Estados Unidos, pues defiende como nadie su país", pero sigue sintiendo especial debilidad por don Juan Carlos de Borbón, para él "el último rey que ha tenido España". El periodista Jaime Peñafiel tira del bagaje que le otorgan más de sesenta años de profesión para publicar "Anécdotas de oro", libro que presentó ayer en el Club LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA.

?Su último libro está a punto de publicar la tercera edición, ¿a qué atribuye este éxito?

?La palabra anécdota anima y es un libro de fácil lectura, en la que he resumido mis encuentros de largas entrevistas a grandes personas. Como periodista, de cada información se saca el titular y yo de cada entrevista he sacado el titular directamente a la anécdota, que es lo que engancha, con lo que se queda uno cuando lee algo.

?¿Le resulta más difícil callar cosas que contarlas?

?Siempre he dicho que valgo más por lo que callo que por lo que cuento, como todos los periodistas. Hay cosas nunca se deben de contar y yo desvelo algunas, pero nunca traspaso la línea roja, aunque comparto aquellas que sorprenden, confidencias que no dañan tampoco la imagen de la persona. Yo no soy cortesano, sino independiente y no me debo a nadie, nada más que a los lectores.

?Tras seis décadas dedicado a la crónica social, ¿cómo analiza su evolución?

?En España el nivel ha bajado mucho, es un país que se ha vulgarizado, solo hay que ver las portadas de la revista Hola, con personajes que ni hubieran soñado estar ahí. Si el fundador de la revista levantara la cabeza, se volvía a morir, con esos personajes de tercer orden ocupando los honores de portada. Pero todo eso responde a lo que es el país en la actualidad, con esos personajes mandando en la vida española. Tendremos que aceptarlo. También el mundo ha evolucionado muchísimo y la época de Grace Kelly y Farah Diba ya no se repetirá. Ahora son las crisis de las familias, con todas las casas reales en crisis desde que han entrado las "letizias".

?¿A quiénes se refiere?

?A esas muchachas que, sin ser de familia real, entraron aportando cosas positivas, como es acabar con la endogamia y añadir modernidad, pero también mucha vulgaridad. El último caso ha sido el de Megan, que ha acabado con la familia real británica, como hizo Letizia.

?¿Tan grave ha sido su actitud?

?Cierto es que no ha engañado a nadie, porque cuando se presentó su noviazgo en el Palacio del Pardo ya le dijo a Felipe "déjame hablar a mí". Desde entonces, ha mantenido su estilo. Es una mujer con carácter, que me parece muy bien, pero tampoco se puede pasar, porque ella no es la titular, sino la consorte. Posiblemente, ella manda mucho, porque Felipe es una muy buena persona pero un pobre hombre. En cambio, ella se pasa mandando y se ha enfrentado a toda la familia.

?¿No es la forma más adecuada?

?La entrada en una familia real debe ser muy complicada. Había dos infantas de padre y muy señor mío y si ella no se impone en ese primer momento, la devoran entre las hermanas. Pero de ahí a intentar dominar la situación... El último intento que vimos fue el enfrentamiento con Sofía en la Catedral de Palma. Aquello fue quizá lo peor que ha ocurrido en la historia de la monarquía, porque fue público y nadie lo esperaba. Pero demostró que algo subyacía en el fondo en la familia y estalló.

?¿Doña Sofía no fue al principio un apoyo para Letizia?

?Intento ayudarla. Alguien le preguntó hace años qué haría si un día sus hijos pretendían casarse con alguien que nos les convenía y contestó que primero les haría ver el error que iban a cometer y, si no les convencía, les ayudaría para todo funcionara. Y es lo que ella ha hecho con Letizia, intentar dirigirla un poco y ayudarla, porque venía de una familia humilde. Pero Letizia ha traspasado los límites y ha sido injusta con su suegra. No sé lo que durará esto, si ella está aprendiendo la lección. Pero la razón de ser de la monarquía es que sus miembros sean ejemplares. Es lo que se les pide y casi todas las monarquías están demostrando lo contrario en la actualidad.

?¿En la familia real española?

?Aparte de Letizia, las infantas tampoco lo han sido. Se casaron con quien no debían y así acabaron: una divorciada y otra con su marido en la cárcel.

?El reinado de don Juan Carlos fue complicado, pero ¿cómo está siendo el de su hijo?

?Para mí, el último rey ha sido don Juan Carlos. Felipe es solo el Jefe de Estado, que no es poco. Felipe no tiene nada que ver con su padre, que tenía un olfato político fantástico y siempre se llevó bien con la izquierda. De hecho, con Felipe González se llevó mejor que con Aznar, no sé si por su visión política de que sabía que tenía que llevarse mejor con los que le podía estropear el reinado.

?¿Cómo le afectará el Gobierno actual a Felipe VI?

?Me sorprende que algunos que están ahora en el Gobierno pedían la guillotina para la familia real y decían "los Borbones a los leones". El otro día aplaudían, aunque muy tímidamente, a Felipe VI, a quien creo que se lo van a hacer pasar muy mal.

?¿Cómo valora las primeras apariciones públicas de la infanta Leonor?

?Para mí es una niña y la están forzando, porque ni siquiera tiene la mayoría de edad y, por ejemplo, ya ha estado en Barcelona protegida por la policía e insultada. Su madre está forzando mucho esa edad. Letizia es la estricta gobernanta de sus hijas y no puede convertirlas en monstruitos ni mucho menos. En Europa hay al menos seis herederas de esa misma edad y todas se comportan como niñas.

?¿Cómo valora la actitud de la prensa española con la monarquía?

?Yo no soy cortesano, soy leal a la monarquía, pero digo lo que creo que tengo que decir, mientras que la prensa española es muy cortesana y hablan de Leonor como la futura reina, pero esperemos primero a que su padre termine el reinado.

?¿Y la forma de actuar con el resto de ámbitos?

?A veces tengo envidia de la prensa sajona y de la británica. Aquí no se puede permitir que el presidente del Gobierno solo acepte una pregunta o celebre una rueda de prensa sin ellas. La prensa española tiene muy poca dignidad, no ha habido plantes, como en la Casa Blanca con un periodista enfrentándose a Trump. Yo soy muy independiente, pero no me gustaría ser una excepción en la profesión. No permitamos que los políticos marquen el ritmo.

?¿Ha cambiado la opinión de algún personaje tras conocerlo?

?Cuanto más los trato, peor. Cuanto más conozco, más quiero a mi perro.

?¿Y a quién tiene especial aprecio?

?Aparte de a don Juan Carlos, a doña Sofía, por la dignidad que ha mantenido y sigue manteniendo con todas sus crisis matrimoniales.