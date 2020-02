Mañueco exige a Europa "un presupuesto específico" para atajar la despoblación

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha defendido la existencia de recursos y de presupuesto específicos para la despoblación en el marco de la Financiación Europea para el periodo 2021-2027. Mañueco ha pedido también a las instituciones comunitarias un "compromiso serio con la PAC" y al Gobierno estatal "que apruebe la Estrategia para el Reto Demográfico" como pilar fundamental en la lucha contra la extensión de la llamada España Vaciada. Fernández Mañueco hizo estas declaraciones durante la clausura del congreso "Razones para quedarnos".

En su intervención, Fernández Mañueco aseguró que el desafío demográfico es el reto más importante en el futuro inmediato de Zamora pero apostilló que "el problema no es tanto el saldo migratorio como la baja natalidad". Ahora, dijo el presidente de la Junta, "es momento de afrontar el problema con un nuevo impulso" porque "las oportunidades existen en Castilla y León, así como dentro de nuestras ciudades". Mañueco, como antes hicieron los responsables de las distintas mesas de trabajo organizadas ayer, abogó por "eliminar estereotipos" y defendió "no hablar de España Vaciada, si no de España interior o de las oportunidades". Oportunidades que, con todo, necesitan compromisos "a todos los niveles" porque "aquí nadie sobra".

En sintonía con la vicepresidenta Ribera, Mañueco defendió unos servicios públicos "de calidad" en todo en mundo rural, servicios "idénticos a los que se prestan en las zonas urbanas" porque "no puede haber personas de primera y de segunda". Dentro de estos servicios públicos el presidente de la Junta de Castilla y León destacó la sanidad rural, con "centros de salud y consultorios abiertos", e hizo además una apuesta por "la dependencia y los servicios sociales". En materia educativa aseguró que "somos la locomotora de la educación en España" y destacó que "en Castilla y León, donde haya tres chavales hay un centro educativo abierto". También defendió "un transporte público que llegue a todos los rincones" de la comunidad.

No quiso olvidarse Fernández Mañueco de la necesidad, cada vez mayor, de la existencia de unas nuevas tecnologías de calidad. "Es fundamental que Internet llegue a todos los rincones". Una buena conectividad en el mundo rural "es clave para que ganen competitividad las empresas que aquí están asentadas pero también para que puedan asentarse nuevas sociedades, que se generen empleos de calidad y que se instaure el teletrabajo para que haya familias que se asienten en el mundo rural".

El presidente castellano-leonés defendió también la necesidad de "empezar a hablar de repoblación". "Esta tierra, durante un siglo y medio, ha sido tierra de emigrantes. Ahora tenemos que abrir los brazos a los ciudadanos que lleguen desde otros lugares y que quieran desarrollar aquí su proyecto de vida".

El "tirón de orejas" de Mañueco al Gobierno de Pedro Sánchez llegó en materia económica. "Necesitamos que haya crecimiento, creación de empleo para que se garantice el asentamiento de la población. Esto hace subir los salarios, hace más fácil la igualdad entre hombres y mujeres y limita la emigración". En esta línea, aseguró Mañueco que "cualquier proyecto empresarial contará con el apoyo de la Junta de Castilla y León" con medidas como la financiación a empresarios, el abaratamiento del suelo industrial o con la aprobación de ayudas para emprendedores". En este sentido Alfonso Fernández Mañueco defendió una "fiscalidad moderada" en el mundo rural, con "trato favorable que genere posibilidad de asentamiento de población". En este sentido Mañueco recordó que "mi promesa es no subir impuestos" y avanzó que el Impuesto de Sucesiones y Donaciones desaparecerá en abril.