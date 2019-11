El número de desahucios en la provincia de Zamora aún supera el centenar anual

El número de desahucios en la provincia de Zamora continúa por encima del centenar cada año. El pasado curso 2018 fueron un total de 117 familias las que tuvieron que dejar su vivienda habitual y en este 2019, a falta de los datos oficiales, las cifras van encaminadas en la misma dirección. Así lo ha denunciado la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Zamora, cuyos representantes han reclamado a las instituciones el impulso de un parque público de viviendas de alquiler para situaciones de extrema necesidad como son las que han sufrido todos esos zamoranos que se esconden detrás de las cifras. Y para hacer presión, la semana próxima se concentrarán frente al Ayuntamiento y la Delegación Territorial de la Junta.

El último caso de desahucio denunciado por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca tiene como fecha límite el 11 de diciembre. Ese día deberá abandonar su vivienda habitual una mujer víctima de violencia de género con dos menores a cargo. La particularidad de este caso, sin embargo, es que se trata de un piso alquilado a un particular y no una cuestión que enfrenta al hipotecado con un banco. Sea como fuere, según han manifestado desde la PAH, esta mujer "sobrevive con 430 euros" de la Renta Activa de Inserción y otros 100 euros de pensión que el padre de los menores aporta para su manutención. "De esos 530 euros, 400 se van al alquiler y con el resto no se puede hacer frente a las facturas de agua, luz y gas", ha denunciado la portavoz de la PAH, Mena Martins.

La organización, ante tal situación, ha solicitado tanto al Ayuntamiento de Zamora como a la Junta de Castilla y León que ofrezcan una solución a esta familia para evitar que se queden en la calle el próximo 11 de diciembre. No obstante, por el momento no han recibido noticias de asignación de algún piso social de los cuatro a los que podría optar. Por ello, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca ha pedido a ambas administraciones un impulso para habilitar en la provincia un parque de vivienda pública para este tipo de situaciones de emergencia.