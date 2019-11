La Junta arreglará el problema de la caldera que da servicio a tres centros

Alumnos a la entrada del instituto María de Molina. C.

Alumnos a la entrada del instituto María de Molina. C. S.

Los institutos Maestro Haedo, Claudio Moyano y María de Molina podrán volver a tener calefacción desde esta misma mañana, según afirmó la delegada de la Junta en Zamora, Clara San Damián, tras las continuas protestas del alumnado por la ausencia de este servicio desde comienzos de semana. El problema se debe a un fallo con una de las piezas del nuevo sistema de calefacción, que sirve para los tres institutos y para el edificio de la Escuela de Idiomas.

"Cuando se hicieron las pruebas de la caldera nueva no hubo ningún problema pero una vez que se puso definitivamente en marcha no funcionaba y se debe al fallo de una pieza que no se puede encontrar en Zamora", explicó San Damián, quien indicó que técnicos de tres empresas implicadas estarán desde primera hora de la mañana de hoy para solventar el problema.

"Los alumnos están en todo su derecho en quejarse y comprendo perfectamente su cabreo, porque son muchos días sin calefacción y más esta semana que está siendo tan fría", describió, para disculparse a continuación y pedir "un poco de paciencia", ya que el problema está a punto de finalizar.

De hecho, una de las soluciones eventuales que se barajaron hasta que se solventara la avería fue el poner radiadores eléctricos en las aulas de los tres institutos, algo finalmente inviable tanto por el número –se habrían necesitado alrededor de 300 calefactores– como por la potencia eléctrica que requería.

Ante esta situación, los alumnos de los tres institutos habían anunciado que convocaban una huelga "todos los viernes, hasta que haya calefacción" en los centros, comenzando por mañana mismo. "Seguiremos así hasta que nos den una explicación", exigieron, añadiendo que no estaban violando ninguna ley contra los centros o contra el sistema educativo. "Nos quejamos por algo inhumano", subrayaron. Una queja que la propia delegada de la Junta reconoció, por lo que reiteró sus disculpas a los jóvenes estudiantes.

Los trabajos de sustitución de calderas de gasoil por calderas de gas en el IES María de Molina comenzaron a finales del pasado diciembre, gracias a un programa entre la Consejería de Educación y el Ente Regional de la Energía (EREN), en dos líneas de Fondos FEDER "para favorecer tanto la mejora de la eficiencia energética en la edificación y en las infraestructuras y servicios públicos, como el uso de las energías renovables para producción de electricidad y usos térmicos". Esta intervención supuso un importe de 877.646,88 euros, con un sistema que dará servicio a cuatro centros educativos.