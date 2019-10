Rominguera: "El voto es la mejor arma para cambiar este bloqueo"

La reapertura del campamento militar de Monte la Reina volvió a resonar ayer entre las paredes del teatro Ramos Carrión de la capital zamorana, como ya hiciera hace siete meses con los mismos protagonistas y en el mismo marco. Es la propuesta estrella del Partido Socialista para afrontar el drama de la despoblación en la provincia y, pese a que en la última reunión institucional todos declararon que el proyecto ya trasciende a siglas políticas, los socialistas no quieren dejar que otros se lleven el mérito. Por eso, Luis Tudanca habló de una "gestión directa" del presidente Pedro Sánchez en un asunto que solo verá la luz en el momento en que los Presupuestos Generales del Estado pongan casi cien millones encima de la mesa.

El secretario general del PSOE de Castilla y León pronunció frente a sus militantes un discurso centrado en lo rural. La sanidad está marcando la agenda política regional y Luis Tudanca no quiso dejar pasar la oportunidad de lanzar un nuevo ataque a sus contrincantes en este juego político. "Ya conocemos a Partido Popular y Ciudadanos, que firman lo que sea con tal de llegar al poder", señaló. "Ahora quieren enredarnos con un supuesto pacto por la sanidad en Castilla y León, pero lo hacen después de votar en contra todas nuestras propuestas en las Cortes y cuando tienen encima de la mesa el cierre de los consultorios rurales", explicó el líder de la oposición en la comunidad.

Tudanca se mostró especialmente incisivo con Pablo Casado y Alfonso Fernández Mañueco. "Ahora no parecen ni ellos: son tan moderados y tan buenos que parecen 'mimosín'", ironizó el líder de los socialistas regionales. "Pero no podemos dejarnos engañar, porque siguen siendo los mismos lobos que antes. Los que le dieron la Diputación de Zamora a Ciudadanos con tan solo un diputado, los que quieren cerrar las urgencias médicas rurales y los que van a desmantelar los puntos de atención continuada. Y no vamos a ser cómplices de todo esto", comentó el secretario del PSOE de Castilla y León.

Por ello, el dirigente considera que el apoyo al Partido Socialista en las próximas elecciones generales del 10 de noviembre es "clave" para que no prosperen estas políticas sanitarias. "Hay un modelo diferente, que es el nuestro y que consiste en consensuar con la sociedad, con los colectivos, con las plataformas, los ayuntamientos y los profesionales; no vamos a consentir que se cierre un solo consultorio médico en ningún pueblo", advirtió el líder de los socialistas castellanos y leoneses.