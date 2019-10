Montes destaca logros como haber conseguido que el hospital sea universitario

Francisco Javier Montes valoraba muy positivamente su etapa al frente de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Zamora: "Ha sido una experiencia muy enriquecedora, se han conseguido muchas cosas en cuanto a la integración, en atención hospitalaria se han abierto ya definitivamente todo lo que falta de Benavente, el Hospital Provincial, hemos conseguido que sea un hospital universitario, y el año pasado logramos entrar en el puesto 58 del monitor de reputación sanitaria". En cuanto a Atención Primaria, "aparte del tema de la integración es cierto que hemos tenido problemas fundamentalmente debidos a la falta de médicos, pero a pesar de todo gracias al esfuerzo de los profesionales y del equipo directivo hemos conseguido prestar esta asistencia de calidad durante todo este tiempo. Sí es cierto que en algunos momentos ha sido difícil y hemos tenido que poner en práctica planes de contingencia, pero al final se ha hecho una atención de calidad y se ha intentado explicar lo mejor posible a la población. En todo hay que mejorar y es importante hacerlo a través del consenso, que todo el mundo esté informado y conozca bien cuáles van a ser las circunstancias. Ese es el camino que tenemos que seguir".

Su sucesora, Montserrat Chimeno Viñas no tiene todavía decidido su equipo directivo: "Habrá que ver la situación y con calma analizar todo". Aunque ha trabajado siempre en el Complejo Asistencial, donde ocupa desde hace una década puestos de alta dirección, "nunca se tiene nada dominado. Atención Primaria la conozco menos porque siempre he trabajado en atención hospitalaria, aunque por mi especialidad, Medicina Interna, siempre haya tenido mucha relación con la Atención Primaria. Es verdad que es más desconocida. Pero esteré donde haya problemas, con mi carácter dialogante y conciliador para intentar resolver lo que podamos. Habrá cosas que se pueda y otras no, pero voluntad no me va a faltar". La atención al paciente y la motivación de los profesionales son las guías básicas de su actuación. "La sanidad de Zamora me preocupa mucho, porque si no, no estaría aquí".