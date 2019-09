UGT denuncia la "caótica" situación de Traumatología, con tres médicos menos y nueve pacientes aislados

Tres médicos de Traumatología del Complejo Asistencial de Zamora se fueron el pasado mes de agosto, lo que unido a otro que está de baja, las vacaciones y permisos ha hecho que sólo puedan estar de trabajo efectivo "entre cinco y seis", con lo que "solo se opera lo urgente, no hay prácticamente cirugía programada" . Además, denunció Jerónimo Cantuche, de UGT hay en estos momentos nueve pacientes aislados, lo que multiplica el trabajo de enfermeras y auxiliares.

Además de denunciar la "caótica" situación de este servicio, Cantuche puso de manifiesto las carencias de otras especialidades, como Urología, con ocho profesionales en plantilla, que en la práctica se quedan en cuatro por las plazas no cubiertas, vacaciones y días libres, lo que deja sin posibilidad de atención la consulta de Benavente desde el 12 de abril de este año.

Cantuche denunció que Radiología va a dejar de hacer resonancias magnéticas los fines de semana como hasta ahora, a pesar de que no se cubre toda la demanda y Sacyl está enviando en torno a 1.500 pacientes a clínicas privadas para hacer unas pruebas "que de esta forma nos salen mucho más caras".

El ugetista denunció los cierres de consultorios locales este verano por falta de personal en Atención Primaria, que se ha sentido sobre todo en los centros de salud de Sanabria, Tera, Aliste, Corrales o Sayago, zona donde en enero se jubilan dos profesionales. Pidió a la consejera, Verónica Casado, que tome medidas de inmediato.

Reclamó un cambio en la Gerencia única para volver a contar con dos diferenciadas para Atención Primaria y Especializada, con el fin de evitar el trasvase de recursos de la primera a la segunda y una gestión más adecuada. Reclamó que "se paguen las acumulaciones como se prometió, ya que ha pasado el plazo de tres meses establecido y no se ha cumplido" y pidió "modificaciones normativas" ya que la mayor parte de los médicos de Primaria "se van a pasar de las horas de jornada máxima anual".

Cantuche denunció que Castilla y León no ha sacado todas las plazas MIR de las que dispone, ya que ha dejado fuera de la oferta 62 de las 304 que tiene acreditadas, algunas de especialidades con déficit de profesionales, como Traumatología. Además no hay tutores suficientes para la formación, sobre todo de médicos de Atención Primaria y denunció que en la zona rural de Zamora no existen unidades docentes.

Por último Cantuche criticó el sistema de catering impulsado por el anterior equipo de la Consejería de Sanidad para las comidas del personal de guardia en Atención Primaria, ya que funciona mucho peor que el método de los vales implantado con anterioridad. Desveló que el pliego de condiciones obligaba a presentar oferta por los nueve lotes provinciales, lo que eliminó la posibilidad de que concurrieran empresas a una sola provincia y permitió la subcontratación. Sólo se presentó una oferta, la de Eures Colectividades, propiedad de un fondo de inversión británico, que ha subcontratado algunos servicios, entre otras a las Hermanas Hospitalarias de Palencia. "Dan comida basura a los sanitarios", indicó el sindicalista.