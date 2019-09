Josué Crespo Rubio toma el relevo a Verónica Pedrero en la Resurrección

Josué Crespo Rubio suscribió la única candidatura presentada a las elecciones a la presidencia de la Cofradía de la Resurrección y aunque según los estatutos esta circunstancia lo convertía automáticamente en presidente, pidió expresamente que se realizara una votación para comprobar si tenía el respaldo de los hermanos durante la asamblea extraordinaria convocada ayer para la elección del sustituto de Verónica Pedrero para liderar la hermandad. Efectivamente lo tuvo, ya que el recuento de papeletas arrojó un resultado de 43 síes, dos abstenciones y uno nulo en la asamblea extraordinaria celebrada en el Museo de Semana Santa.

Josué Crespo, que lleva ocho años como directivo con Verónica Pedrero, los últimos cuatro como vicepresidente, aseguró que da el paso con la idea de llevar una línea continuista del trabajo realizado en los últimos años en la hermandad, en la que se han introducido cambios de calado, sobre todo en el momento del Encuentro en la Plaza Mayor.

Crespo Rubio, de 53 años, es licenciado en Ciencias Geológicas, master en dirección marketing y comercio, así como en protocolo y obligaciones públicas, se dedica a la organización de eventos, como autónomo. En sus primeras palabras agradeció a los hermanos el respaldo recibido: "Voy a estar para todo lo que necesitéis. Espero no defraudaros y la confianza la veáis satisfecha".

Continuidad

"Llevo ocho años en la junta directiva y cuatro como vicepresidente. Planteó Verónica que no quería seguir porque consideraba que un mandato de ocho años era suficiente y yo por una labor de continuidad pensé que debía dar el paso", indicó el nuevo presidente a este diario.

"En principio me gustaría que siguiera conmigo la misma directiva, porque somos un equipo. Yo he sido la voz de todos, y me gustaría que siguieran. Tengo que hablarlo con ellos y también me gustaría incorporar a gente, dos o tres personas nuevas que nos ayudaran".

El presidente explicó que "el objetivo es continuar con la labor que llevamos haciendo, que todo salga bien, que los desfiles tengan la estética que deben de tener y poco más. Creo que los principales cambios que teníamos previsto hacer los hemos llevado a cabo en estos últimos ocho años".

El momento del Encuentro "desde mi punto de vista ha cambiado a mejor. Antes era de otra manera, distinto, pero hemos ido incorporando más hermanos y hacían falta cambios para que todos los cofrades pudiéramos ver el acto del Encuentro. Creo que es un digno final para la Semana Santa de Zamora nuestro acto de la Plaza Mayor"

La cofradía "desde mi punto de vista está bien. ¿Qué necesitamos?, pues a lo mejor incorporar algo más de gente joven. Y luego que los hermanos tuvieran más participación. Quizá la labor de acción social, también. Hay que ir trabajando, porque hay que ser conscientes de que nuestras ocupaciones diarias restan mucho tiempo. Pero lo vamos a intentar', indicó Josué Crespo.