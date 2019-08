Guarido dice "no" a expropiar el terreno de "los caballitos" por su elevado coste

Las quejas de ciertos colectivos sociales y, sobre todo, de los vecinos de la zona contra la construcción de más de 80 viviendas en la zona de "los caballitos", entre la carretera de La Aldehuela y el río Duero, no han tenido efecto. El Ayuntamiento, en contra de la petición de algunos colectivos, cierra la puerta –y lo hace además de forma tajante– a tomar cualquier tipo de medida contra la construcción de estas viviendas. La única solución posible, que sería la expropiación de los terrenos a su propietario para que pasaran a ser suelo municipal, ni siquiera se ha puesto sobre la mesa.

El alcalde de Zamora, Francisco Guarido, señala que la zona es "suelo urbano no consolidado" desde la aprobación del Plan General de Urbanismo de 2001, plan al que Izquierda Unida se opuso. Lo que sí está consolidado es el derecho del propietario de ese suelo. Expropiarlo, por tanto, obligaría al Ayuntamiento a desembolsar una cantidad "millonaria". Como ejemplo, sirva que el Consistorio ha desembolsado una media de 300 euros por metro cuadrado por la zona cercana a la muralla, donde prácticamente se paga solo por el suelo porque muchas edificaciones son ruinosas. El coste de los terrenos junto al río, unos 10.000 metros cuadrados, sería superior a esa cantidad. En todo caso, el Ayuntamiento ni siquiera ha querido "echar la cuenta" de una operación que no se va a llevar a cabo.

Guarido asegura que la zona en cuestión, "en contra de lo que se apunta desde Ocellum Duri, no tiene ningún valor medioambiental". De hecho, actualmente hay ahí una pista deportiva, un solar de tierra donde se instalan los "caballitos" y un aparcamiento de asfalto. La expropiación, dice Guarido, no se podría justificar por interés público y su coste "lo tendrían que pagar todos los zamoranos", algo a lo que el equipo de Gobierno de la ciudad no está dispuesto.

El alcalde se reafirmó en que los derechos del propietario están ya consolidados "y, en caso de revertirlos, tendrían enormes costes económicos para las arcas municipales y para todos los zamoranos". El proyecto presentado por el promotor cuenta "con todos los requisitos legales" por lo que el Ayuntamiento "no puede denegar los permisos" y la tramitación sigue adelante. Guarido informó ayer de que el actual Plan General de Ordenación Urbana y el Plan Especial del Casco Histórico plantea ya recogen más de 20.000 metros cuadrados como expropiables, metros que se encuentran, por ejemplo, en los alrededores de la ermita de la Peña de Francia, las zonas colindantes a la muralla, en el Paseo de las Mercedes o en el barrio de Alviar. "En muchos casos el equipo de Gobierno ya ha actuado en esas zonas, al igual que en la reversión a rústico de millones de metros cuadrados, siempre de mutuo acuerdo con los propietarios". Sin embargo, "no está en el programa del equipo de Gobierno añadir los 10.000 metros cuadrados que supondría esta unidad, que además tendrían un coste de expropiación aun mayor" que las zonas antes relatadas.

Por lo demás, el alcalde criticó el "oportunismo" del grupo municipal del PSOE en este asunto, grupo que ha anunciado reuniones con los colectivos que se sientan perjudicados o afectados por la construcción de estas viviendas. Guarido ha recordado que el PSOE se abstuvo cuando el PGOU que incluía esta zona como urbana se sometió a la confianza del Pleno y que su postura de ahora "no es coherente ni con lo votado entonces ni con el pacto de Gobierno firmado en el 2015". Guarido aseguró que IU "hubiera hecho las cosas de otra forma" –de hecho fue el único grupo que no estuvo de acuerdo entonces– pero que ahora "la ley es la ley y el Ayuntamiento tiene que cumplirla".

La del "Río Pallas", como se llama el proyecto, no es la única obra que comenzará próximamente en Zamora. La Junta de Gobierno concedió ayer la licencia de obra para un edificio de 23 viviendas con garajes y trasteros en el pasaje de Candelaria Ruiz del Árbol, otra para la construcción de dos viviendas y garaje en la calle Castilla y una más para una obra unifamiliar.