Enigmas y adrenalina

"Misterio, diversión y adrenalina". Son las claves de la actividad realizada durante estos días en la capital, de la mano de una compañía energética, Edp. El ejercicio ha consistido en la resolución de enigmas en una "casa de escape" itinerante que ha visitado ya casi un centenar de localidades en todo el país desde su puesta en marcha.

El juego, que se lleva a cabo a bordo de un camión, consiste en encontrar la manera de huir de una instalación en menos de cinco minutos. La "escape room" recaló en Zamora el pasado domingo 30 de junio, para estar presente en la capital durante dos días. El calor no ahuyentó a los zamoranos para participar, y en la primera jornada, el éxito estuvo garantizado, puesto que asistieron unas doscientas personas.

La actividad ha tenido lugar en "el acerón" (avenida de Requejo, 4), junto a la Delegación de Cultura, punto donde se instaló el vehículo. Los asistentes pudieron divertirse tanto en horario de mañana como de tarde, de 11.30 a 14.30 horas, y de 16.00 a 21.00 horas durante los dos días. No estar enterado no ha supuesto ningún inconveniente para participar, ya que no era necesario reservar. Eso sí, los grupos debían estar constituidos por un número de entre dos y seis personas.

La participación en el juego ha sido totalmente gratuita a lo largo de las dos jornadas. El objetivo, según la organización, consiste en "escapar de la energética que los participantes han heredado", a través de una serie de pruebas que estos han de superar, y la resolución de varios enigmas, sin saber a priori con qué van a encontrarse al entrar en la instalación. La casa consta de dos salas, en las que "el trabajo en equipo es clave para conseguir escapar".

La empresa ya había traído en anteriores ocasiones su casa de escape a la capital, como el pasado octubre. Además, algunas personas ya están familiarizadas con este tipo de juegos, puesto que en Zamora existen locales especializados desde hace algún tiempo. A ello hay que añadir que las "escape rooms" son cada vez más populares y llaman la atención de un número creciente de asistentes interesados que acuden a los centros, o a ocasiones especiales en las que se celebra alguna sesión.

90 puntos

Este tour ha pasado, a lo largo del 2019, por más de una treintena de ciudades españolas. Desde los comienzos de la actividad, ya son 90 los puntos visitados, y entre todos ellos se han congregado más de 50.000 personas.