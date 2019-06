Reto conseguido: 14 kilos menos de peso y una vida más saludable

Reto conseguido y los resultados son más que evidentes. Alfonso ha superado con éxito la prueba de 61 días, un tiempo en el que ha perdido 14 kilos de peso, 26 centímetros de volumen abdominal y ha conseguido tener una sonrisa más estética.

Todo esto lo ha logrado con la ayuda de los profesionales de Gartabosalud, el gimnasio Anytime Fitness y la Clínica Implantes, que han trabajado con él en sus hábitos alimenticios, en su entrenamiento y con tratamientos de limpieza, blanqueamiento dental y colocación de una carilla.

El joven protagonista del #RetoFitLOZ que arrancó el pasado 22 de abril se ha mostrado muy satisfecho con los resultados. "Son buenísimos", ha exclamado, ya que su objetivo era perder entre diez y 15 kilos de peso y finalmente han sido 14. Además, se encuentra perfecto con su dentadura, después de que le hayan realizado los tratamientos.

"Estoy asombrado de como estoy hoy en día. Me encuentro fenomenal y además con una sonrisa perfecta". Para conseguirlo Alfonso ha tenido que esforzarse, pero todos los patrocinadores del #RetoFitLOZ destacan su implicación y motivación, así como su buena evolución desde que comenzó la prueba.

Su objetivo ahora es seguir adelante y no cejar en su empeño por mantener los resultados que ha obtenido e incluso seguir perdiendo peso. Ahora está en los 86 kilos. "Me veo muy bien, me encuentro mucho más ágil y me lo noto en la ropa y en todo", explica el joven, agradecido por la ayuda y el apoyo que ha recibido por parte de los profesionales de Gartabosalud, el gimnasio Anytime Fitness y la Clínica Implantes.

Con los principios que ha aprendido y las recomendaciones y consejos que le han dado, ahora no quiere dejar de lado los hábitos saludables que ha adquirido.

Explica que lo que más le costó al principio fue seguir las pautas de alimentación porque en su vida diaria no tenía en cuenta ningún consejo en este sentido. Ahora ha aprendido a comer las piezas diarias de fruta recomendadas, a controlar la cantidad de aceite en las comidas y además hace cenas más suaves y no abusa de las grasas. "He aprendido los principios básicos de la alimentación y cosas que antes no tenía en cuenta", afirma.

Después de la finalización del reto, Alfonso hace un balance muy positivo y se alegra de haber aprovechado esta oportunidad. "Me alegro de no haberla dejado pasar y animo a todo el mundo a que se apunte si el año que viene existe esta oportunidad", invita el joven tras su experiencia, principalmente porque considera muy interesante el seguimiento que han hecho los profesionales que le han ayudado.

"Es interesante que te lleve un grupo de profesionales que te están ayudando y me han aconsejado mucho. Me ha gustado mucho la experiencia, han estado muy pendientes de mí e incluso ahora me han dicho que si tengo alguna duda, acuda a ellos porque me van a ayudar igual", destaca el joven sobre una experiencia que le ha resultado dura pero muy divertida. "Me ha encantado la oportunidad que me han dado y me lo he pasado muy bien", sostiene.

Buen sabor de boca ha dejado también Alfonso entre los patrocinadores, que se muestran satisfechos con los exitosos resultados y especialmente con la predisposición del joven.

El cambio en su sonrisa es evidente después de que la Clínica Implantes le haya realizado un tratamiento de limpieza, blanqueamiento y la colocación de una carilla en un incisivo delantero.

El doctor José Amador Cabezas explica que Alfonso ha cumplido lo que le han pedido y se ha dejado hacer los tratamientos que el equipo ha considerado necesarios. "Se ha dejado hacer lo que nosotros hemos querido y el resultado es bueno", explica el doctor sobre los resultados obtenidos después de la limpieza, dos sesiones de blanqueamiento, un tratamiento ambulatorio de blanqueamiento en casa y la colocación de una carilla en el incisivo que tenía partido.

Alfonso tiene ahora una sonrisa más bonita, más blanca y más armónica.

Marta Barba, nutricionista de Gartabosalud, se ha enfrentado al reto de este año con mucha ilusión y se muestra satisfecha con los resultados. Alfonso ha aprendido mucho con ella sobre alimentación y nutrición y ella destaca la participación del joven. "Ha estado muy involucrado en la dieta y en todo lo que le iba diciendo semana a semana", explica.

El objetivo que pretendían era que el joven bajara de peso todas las semanas y lo ha conseguido. "Semana a semana se le iba notando muchísimo que iba bajando volumen y que iba bajando de peso".

La experta explica que la pérdida de peso es muy evidente y que además ha aprendido a comer de forma saludable y ha adoptado buenos hábitos, lo que considera muy importante. "Trabajar con Alfonso ha sido fácil, no me ha puesto muchas trabas y el reto ha sido muy positivo. Ha estado animado, ha tenido motivación y no se ha negado a nada", destaca.

Lo que más le ha costado a Alfonso en el plano de la alimentación ha sido cambiar los hábitos, pero gracias a las recomendaciones de la nutricionista ahora come más verduras, hace cinco comidas al día y bebe más cantidad de agua. Además, en este tiempo ha ingerido complementos que le han ayudado a reducir la retención de líquidos que tenía.

Ahora tan solo una recomendación de la experta: "Que siga comiendo como le he enseñado porque no va a tener ningún problema para mantener el peso".

Alfonso ha contado también durante este tiempo con el apoyo del equipo del gimnasio Anytime Fitness, donde ha entrenado y asistido a diferentes clases.

Lorena García, club manager de Anytime Fitness, destaca el esfuerzo de Alfonso y su actitud. "Se lo ha tomado en serio y ha estado todos los días pendiente", explica y asegura que se le nota mucho físicamente. Además de la pérdida de peso, Alfonso ha ganado mucha resistencia, las clases ahora las aguanta mucho mejor y tiene más fondo físico. En el gimnasio ha hecho musculación, cardio y actividades dirigidas en las que se ha divertido, se ha sentido motivado y ha sentido el apoyo de los monitores y de los compañeros.