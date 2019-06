Los juegos infantiles y el jazz, protagonistas del lunes de las fiestas de San Pedro

LUNES 24 DE JUNIO

11.00 a 14.00.- PARQUE INFANTIL Y JUVENIL

Lugar: La Marina.

11.30 a 13.30.- Animación en los barrios: PARQUE DE LOS JUEGOS para toda la familia.

Lugar: Plaza de Carrascal

18.00 a 21.00.-PARQUE INFANTIL Y JUVENIL

Lugar: La Marina.

19.00.- MISA TRADICIONAL ZAMORANA

y salida de la comitiva y grupos de música tradicional de Zamora. Recorrido: Marina, Santa Clara, C/ Renova, Pza. Mayor, C/ Ramos Carrión, Pza. Viriato, Rúa de los Francos, Pza. de San Ildefonso (por el arco), Pza. Fray Diego de Deza, Pza. Arias Gonzalo, C/ Obispo Manso y entrada por la puerta lateral a la S.I. Catedral.

20.00.- MISA TRADICIONAL ZAMORANA

Lugar: Santa Iglesia Catedral.

Misa tradicional zamorana interpretada por el grupo "Manteos y Monteras"

20.30.- Pasacalles LA GRAN FAMILIA

Recorrido: Parque de la Marina y Santa Clara.

20.45.- Actuación Aula de Folklore "La Morana"

Lugar: Pza. del Obispo

22.00.- JAZZAMORA SAN PEDRO

2019. Vandalia Trío

Lugar: Plaza de la Catedral.

23.00.- ORQUESTA LOKURA

Lugar: Plaza Mayor



