Programa completo de las Fiestas de San Pedro Zamora 2019

VIERNES 21 DE JUNIO

20.00.- Inauguración "VIII FERIA DE DÍA" Del 21 al 30 de junio

20.00.- MUBAZA FEST 2019

Lugar: Pl. de la Catedral

Markfeel, Bufalo Soldiers, Almaraz y Rag

20.00.- I ENCUENTRO DE CAMPANEROS DE CASTILLA Y LEÓN EN

LA CIUDAD DE ZAMORA

Toques de víspera

Organiza: Asociación Cultural de Campaneros de Zamora

20.30.- UN HOMBRE Y UNA MUJER

Lugar: Teatro Principal

20.30.- Concierto Hermanos Lagutik y Diego Rubio

Lugar: Parque de la Marina.

20.30.- CONCIERTO EXTRAORDINARIO DE SAN JUAN ORQUESTA FILHARMONIA IBÉRICA

Lugar: Auditorio Fundos "La Marina" (C/ Leopoldo Alas Clarín 4)

21.00.- DESFILE DE GRUPOS DE GIGANTES Y CABEZUDOS

Recorrido: Plaza Mayor, C/ Ramos Ca- rrión, C/ Alfonso XII, Pza. Santa Lucía, C/ Puente y Puente de Piedra.

El regreso se realizará por Puente de Piedra, Pza. Santa Lucía, C/ Zapatería, C/ Balborraz hasta la Plaza Mayor.

22.30.- INICIO FERIAS Y FIESTAS DE SAN PEDRO 2019

Leyenda de la Gobierna. Chupinazo y lluvia de confetti.

Lugar: Plaza Mayor.

23.00.- MACRODISCOTECA ELECTRIC CIRCUS

Lugar: Plaza Mayor.

SÁBADO 22 DE JUNIO

09.00. GYMKANA ZAMORA FOTOGRÁFICA

Inicio de la gymkana en la Plaza Mayor en el stand de La Photo Escuela.

10.00.- I ENCUENTRO DE CAMPANEROS DE CASTILLA Y LEÓN EN LA CIUDAD DE ZAMORA

Concentración en la Plaza de la Marina para desfilar por C/ Santa Clara, Pza. Sagasta, C/ Renova, Plaza Mayor.

10.30 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 PAINTBALL VALORIO

Lugar: Valorio Monolito Félix Rodríguez de la Fuente

11.00 a 14.00.- PARQUE INFANTIL Y JUVENIL

Lugar: La Marina.

12.00.- Pasacalles de la ASOCIACIÓN DE TAMBORILEROS DE ZAMORA

por la margen izquierda de Zamora Recorrido: Pza. de San Frontis, C/ Fermoselle, Pza. Santa Cruz, Pza. Ber- millo de Sayago, C/ José Regojo, C/ Peñausende, Pza. de las Canteras del Raposo, C/ Salamanca para finalizar en Puente de Hierro.

18.00 a 21.00.-PARQUE INFANTIL Y JUVENIL

Lugar: La Marina.

20.30.- Espectáculo de baile "GOTAS DE TALENTO" a cargo de ESCUELA DE BAILE ESCENA

Lugar: Parque de la Marina.

20.00.- Charanga "EL TROPEZÓN"

Pza. Mayor, continuando en Plaza Sagasta, Santa Clara, Plaza de Castilla y León, Pza. del Maestro Haedo finalizando en Pza. Mayor

20.00.- MÚSICA Y BAILE TRADICIONAL DE ZAMORA

Lugar: Plaza Mayor.

20.00.- Concierto a cargo de la BANDA DE MÚSICA DE ZAMORA

Lugar: Plaza de la Catedral

21.00.-Pasacalles de la XXVII MUESTRA DE FOLKLORE

Grupo: Asociación Etnográfica Don Sancho

Lugar: Zona Centro

21.00.- I CONCURSO DE MONÓLOGOS

"El Viriato del humor"

Lugar: Teatro Principal

22.00.- Concierto a cargo de SOLEDAD LUNA

Lugar: Plaza de la Catedral

23.30.- ORQUESTA KRONOS

Lugar: Plaza Mayor.

DOMINGO 23 DE JUNIO

11.00 a 14.00.- PARQUE INFANTIL Y JUVENIL

Lugar: La Marina.

MUBAZA FEST 2019

Lugar: Bajada de San Martín

12.00.- Lonely Barn, The Son of Wood.

16.00.- Taller de percusión

17.00.- Dopamine Lover, Reverbtones, Littleboca, Titis Twister y Vikingo

18.00 a 21.00.-PARQUE INFANTIL Y JUVENIL

Lugar: La Marina.

19.00.- SECADO

Lugar: Plaza de Viriato.

20.00.- Escuela de Baile CARMEN LEDESMA

"Tres décadas entre bambalinas"

Lugar : Teatro Principal

20.00.-Pasacalles de la XXVII MUESTRA DE FOLKLORE

Grupo: Doña Urraca

Lugar: Zona Centro

20.30.- Actuación de SALSA ZAMORA. Escuela de Baile Oscar Sosa. "Unidos por el baile"

Lugar: La Marina.

20.30.- CONCIERTO DE ALOLLANO:

"Un paseo por la memoria, las emociones y la vida" Lugar: Plaza de la Catedral

21.00.- LA LÁMPARA MARAVILLOSA.

Tributo a Aladdin

Lugar: Auditorio Fundos "La Marina" (C/ Leopoldo Alas Clarín 4)

Apertura de puertas: 20.00 horas

23.00.- ORQUESTA EXPRESIÓN

Lugar: Plaza Mayor

LA NOCHE DE SAN JUAN

23.00.- HOGUERA DE SAN JUAN

Lugar: Aparcamiento de la Ciudad Deportiva

23.30.- SELVATIKA SUMMER PARTY XL

Discoteca Móvil

Lugar: Aparcamiento de la Ciudad Deportiva

LUNES 24 DE JUNIO

11.00 a 14.00.- PARQUE INFANTIL Y JUVENIL

Lugar: La Marina.

11.30 a 13.30.- Animación en los barrios: PARQUE DE LOS JUEGOS para toda la familia.

Lugar: Plaza de Carrascal

18.00 a 21.00.-PARQUE INFANTIL Y JUVENIL

Lugar: La Marina.

19.00.- MISA TRADICIONAL ZAMORANA

y salida de la comitiva y grupos de música tradicional de Zamora. Recorrido: Marina, Santa Clara, C/ Renova, Pza. Mayor, C/ Ramos Carrión, Pza. Viriato, Rúa de los Francos, Pza. de San Ildefonso (por el arco), Pza. Fray Diego de Deza, Pza. Arias Gonzalo, C/ Obispo Manso y entrada por la puerta lateral a la S.I. Catedral.

20.00.- MISA TRADICIONAL ZAMORANA

Lugar: Santa Iglesia Catedral.

Misa tradicional zamorana interpretada por el grupo "Manteos y Monteras"

20.30.- Pasacalles LA GRAN FAMILIA

Recorrido: Parque de la Marina y Santa Clara.

20.45.- Actuación Aula de Folklore "La Morana"

Lugar: Pza. del Obispo

22.00.- JAZZAMORA SAN PEDRO

2019. Vandalia Trío

Lugar: Plaza de la Catedral.

23.00.- ORQUESTA LOKURA

Lugar: Plaza Mayor

MARTES 25 DE JUNIO

11.00 a 14.00.- PARQUE INFANTIL Y JUVENIL

Lugar: La Marina.

11.30 a 13.30.- Animación en los barrios: PARQUE DE LOS JUEGOS para toda la familia

Barrio de San José Obrero

Lugar: Plaza de la Encomienda.

18.00 a 19.00.- CHOCOLATADA PARA LA TERCERDA EDAD

Lugar: La Marina.

18.00 a 21.00.-PARQUE INFANTIL Y JUVENIL

Lugar: La Marina.

18.30.- KARAOKE PEÑAS

Lugar: La Marina

20.00.- Pasacalles de Cabezudos y Gigantes "EL CERCO DE ZAMORA"

de Capitonis Durii de Zamora Recorrido: Av. Pza. de Toros, Ronda de San Torcuato, Pza. de Alemania, Alfonso IX, San Torcuato, C/ Riego, San Bartolomé, Arco de Doña Urraca, Pza. de la Leña, C/ Reina, C/ Juan Nicasio Gallego, Plaza Mayor, Plazuela de San Miguel, Pza. Mayor, C/ Renova, Pza. Sagasta, Santa Clara, Av. Alfonso IX, Pza. de Alemania, Ronda de San Torcuato, Av. Plaza de Toros.

21.00.- XXVII MUESTRA DE FOLKLORE.

El Naan - Homenaje a Narciso Santos Ferrero

Danza de Paloteo de Tábara

Lugar: Plaza de la Catedral.

21.30.- XV CONCURSO DE KARAOKE CIUDAD DE ZAMORA

MIÉRCOLES 26 DE JUNIO

11.00 a 14.00.- PARQUE INFANTIL Y JUVENIL

Lugar: La Marina.

11.30 a 13.30.- Animación en los barrios: PARQUE DE LOS JUEGOS para toda la familia.

Barrio Siglo XXI

Lugar: Parque Grande.

18.00 a 21.00.-PARQUE INFANTIL Y JUVENIL

Lugar: La Marina.

21.00.- XXVII MUESTRA DE FOLKLORE.

Marisa Valle Roso Trio - Aula de Folklore . "La Morana"

Lugar: Plaza de la Catedral.

21.30.- XV CONCURSO DE KARAOKE CIUDAD DE ZAMORA

Lugar: La Marina

23.00.- CONCIERTO LA PEGATINA

A continuación Diego duende DJ & Lemons Djs

Lugar: Plaza Mayor

JUEVES 27 DE JUNIO

11.00 a 14.00.- PARQUE INFANTIL Y JUVENIL

Lugar: La Marina.

11.30 a 13.30.- Animación en los ba- rrios: PARQUE DE LOS JUEGOS

para toda la familia. Barrio Vista Alegre Lugar: Calle Palencia

18.00 a 21.00.- PARQUE INFANTIL Y JUVENIL

Lugar: La Marina.

20.00.- "III BAILA CONTRA EL CANCER"

Lugar: La Marina

20.00. INAUGURACIÓN XLVIII FERIA DE LA CERÁMICA Y ALFARERÍA POPULAR.

Del 27 de junio al 30 de junio Actuación de Aula de Folklore "La Morana".

Lugar: Plaza de Viriato y Pza. de Clau- dio Moyano

21.00.- MUDANZA DE MÚSICA, BAILE E INDUMENTARIA TRADICIONAL AULA DE FOLKLORE LA MORANA.

Recorrido: Pza. de Viriato, Pza. Mayor,

Pza. Sagasta, C. Santa Clara y Pza. de la Marina.

21.00.- XXVII MUESTRA DE FOLKLORE.

José Climent - Luciérnagas y Sedeiro

Lugar: Plaza de la Catedral.

21.30.- VII EDICIÓN "NOCHE DE LAS VELAS".

Lugar: Patio Claustral del Seminario. Plaza de San Atilano

22.00.- CONCIERTO "SHINOVA".

Telonero: Ladri di biciclette. A continuación Phurry Dj. Lugar: Plaza Mayor.

21.30.- MUBAZA FEST 2019 - MICROMUBAZA

Lugar: Mirador del Troncoso

Trifásicos y El Portal de Carmen

23.00.- CONCIERTO RAYDEN.

A continuación Dj Fausto

Lugar: Plaza Mayor

VIERNES 28 DE JUNIO

11.00 a 14.00.- PARQUE INFANTIL Y JUVENIL

Lugar: La Marina.

11.30 a 13.30.- Animación en los barrios: PARQUE DE LOS JUEGOS para toda la familia.

Barrio de Pinilla

Lugar: Plaza Peñausende

12.00.- INAUGURACIÓN DE LA FERIA DEL AJO

Días: 28, 29 y 30 de junio.

Lugar: Avenida de las Tres Cruces.

18.00 a 21.00.-PARQUE INFANTIL Y JUVENIL

Lugar: La Marina.

20.00.-Pasacalles de la XXVII MUESTRA DE FOLKLORE

Grupo: La Arracada

Lugar: Zona Centro

20.00.- Pasacalles de Cabezudos y Gigantes "El cerco de Zamora" de Capitonis Durii de Zamora

Recorrido: Av. Plaza de Toros, Ronda de San Torcuato, Pza. de Alemania, Av. Alfonso IX, Santa Clara, Pza. de la Constitución, C/ San Atilano, C/ San Andrés, Cuesta del Piñedo, San Juan de las Monjas, Pza. de San Leonardo, C/ Caldereros, C/ Plata, Cuesta de Balborraz, C/ Renova, Pza. de Sagasta, Santa Clara, C/ Benavente, San Torcuato, Av. Alfonso IX, Pza. de Alemania, Ronda de San Torcuato, Av. Plaza de toros.

20.30.- "OLÉ".

Espectáculo de magia familiar a cargo de Miguel de Lucas

Lugar: La Marina

20.30.- MISA FLAMENCA

Lugar: Iglesia de San Juan

20.30.- LA MANTA ZAMORANA

Lugar: Teatro Principal

20.30.- XXXII Edición de los Premios Mercurio y Vulcano y Medallas a la Actividad Comercial e Industrial

Lugar: Teatro Ramos Carrión.

22.00.- CONCIERTO "MANOLO GARCÍA"

Lugar: Plaza de la Catedral

23.30.- ORQUESTA TRISKEL

Lugar: Plaza Mayor.

SÁBADO 29 DE JUNIO

11.00 a 14.00.- PARQUE INFANTIL Y JUVENIL

Lugar: La Marina.

11.30.- XI ENCUENTRO ZAMORA CON EL SAHARA

Instalación haima tradicional saha- raui, proyección de documentales del Sahara, artesanía saharaui... Tatuajes de henna y de nombres en árabe (de 17.00 a 22.30)

Permanecerá abierto hasta las 22.30 horas

Lugar: Plaza Mayor

12.00.- PASACALLES DE GIGANTES Y GIGANTILLAS CIUDAD DE ZAMORA

Asociación Cultural Tradición y Música Popular. Recorrido: Parque del Cas- tillo, Rúa de los Francos, Rúa de los Notarios, Pza. de Viriato, Pza. Mayor, C/ Renova, Pza. Sagasta, Santa Clara regresando por el mismo recorrido al punto de salida.

12.00.-Pasacalles de la XXVII MUESTRA DE FOLKLORE

Grupo de gaitas A.C. Tradición y Música Popular

Lugar: Zona Centro

14.00.- Comida de convivencia San Pedro 2019

Lugar: Valorio - Huerta de la Frontera (detrás del parking de caravanas)

17.30.- MUBAZA FEST 2019

Lugar: Plaza del Seminario

Roll n'Roll, Ipademia, Cucarachas Enojadas, Los Singsong y Atomic Megalodon y Dorkan.

18.00.- POWERFULL COLOR RACE

(5º Aniversario)

Lugar: Parking Ciudad Deportiva

18.00 a 21.00.- PARQUE INFANTIL Y JUVENIL

Lugar: La Marina.

19.00.- Pasacalles a cargo de la ASOCIACIÓN DE TAMBORILEROS DE ZAMORA

Recorrido: Av. de las Tres Cruces, Pza. de Alemania, Av. Alfonso IX, C/ Santa Clara, Pza. Mayor, C/ Ramos Carrión, Pza. de Viriato, Pza. de Claudio Moyano.

20.00.- Charanga "EL TROPEZÓN"

Plaza Mayor, continuando en Plaza Sagasta, Santa Clara, Plaza de Cas- tilla y León, Pza. del Maestro Haedo finalizando en Pza. Mayor

20.30.- LA MANTA ZAMORANA

Lugar: Teatro Principal

20.30.- GRAN MILONGA DE TANGO ARGENTINO

Asociación Cultural de Tango Argentino "Danzarín Zamora"

Lugar: La Marina

22.30.- CONCIERTO DE MAREA

Lugar: Auditorio Ruta de la Plata

21.30 horas: Vuelo 505

22.30.- XLIX FESTIVAL DE FLAMENCO

Lugar: Plaza de la Catedral.

23.30.- ORQUESTA PRINCESA

Lugar: Plaza Mayor.

DOMINGO 30 DE JUNIO

10.00 a 13.30. XIX CONCENTRACIÓN INTERNACIONAL CITRÖEN CV Y CLÁSICOS.

Lugar: Pl. Mayor.

A las 13.30 horas pasacalles a son de claxon por las principales calles de la ciudad.

11.00 a 14.00.- PARQUE INFANTIL Y JUVENIL

Lugar: La Marina.

12.00.-Pasacalles de la XXVII MUESTRA DE FOLKLORE

Grupo: A.E. Bajo Duero

Lugar: Zona Centro

12.00.- MUBAZA FEST 2019 - MICROMUBAZA

Lugar: Calle Balborraz

Rosa y Adrián, Carabina y Oscar y la Y

18.00 a 21.00.- PARQUE INFANTIL Y JUVENIL

Lugar: La Marina.

19.30.- "¡HERMANOS!" La Tijera Teatro

Lugar: Teatro Principal

20.00.-Pasacalles de la XXVII MUESTRA DE FOLKLORE

Grupo: La Gobierna

Lugar: Zona Centro

20.30.- Concierto de CEPA Y SARMIENTOS

Lugar: Parque de la Marina

22.00.- PEQUEÑO ROCK & ROLL - BOOM 90

Lugar: Plaza de la Catedral

23.30.- ESPECTÁCULO DE FUEGOS ARTIFICIALES.

Lugar: Playa de los Pelambres.

*Todas las modificaciones o incidencias que pudieran darse en este programa, po- drán consultarse en la página web y RRSS del Ayuntamiento de Zamora, la app de las Ferias y Fiestas de San Pedro 2019.



XLVIII FERIA DE LA CERÁMICA Y ALFARERIA POPULAR

IV EXPOSICIÓN FERIA DE LA CERÁMICA Y ALFARERIA POPULAR

Del 27 al 30 de junio

Museo Etnográfico de Castilla y León Entrada principal del MECyL (C/ Sacramento s/n)

Exposición de piezas que participan en el III Certamen con la temática "SENSUALIDAD Y EROTISMO EN EL BARRO"

Entrada libre y gratuita.

III CERTAMEN DEL BARRO "HERMINIO RAMOS PÉREZ"

La entrega de premios tendrá lugar el sábado 29 de junio a las 12.00 horas.

III JORNADAS DE CERÁMICA Y ALFARERÍA

DÍA 27 DE JUNIO

18.00.- Conferencia: "Cacharreras y Caharreros en Pereruela de Sayago. Últimas aportaciones y visión global de la cuestión en alfares de torno bajo" de Ramón M. Carnero Felipe y Julián A. Santos Villaseñor

Lugar: Salón de Actos del Museo Etnográfico de Castilla y León. Entrada libre y gratuita hasta com- pletar aforo

DÍA 28 DE JUNIO

12.00.-Presentación: "Dialogando con Lauren Moreira en torno a su muestra digital "MORE CLAY LESS PLASTIC" - "CHANGE IN YOUR HAND"

- "MÁS ARCILLA, MENOS PLÁSTICO"

-"EL CAMBIO EN TU MANO"

Realizada por Lauren Moreira Lugar: Hall de entrada principal MECyL (C Sacramento s/n) Entrada libre y gratuita hasta com- pletar aforo

18.00.-Conferencia: "More Clay less plastic: Cerámica contra la conta- minación el plástico" impartida por Lauren Moreira.

Lugar: Salón de actos del MECyL Entrada libre y gratuita hasta com- pletar aforo

VISITAS TEMÁTICAS en torno al barro y exposición de cerámica y alfarería popular. (Mariel Rodríguez). El Museo Etnográfico de Castilla y León ofrece visitas temáticas con un recorrido especial por los fondos del Museo.

Días 28, 29 y 30 de junio

a las 13.00 y 19.00 horas. Máximo 10 personas por visita. Entrada libre y gratuita.

Duración aproximada: 50 minutos.

TALLER DEL BARRO

Durante los días de celebración de la Fe- ria se realizarán demostraciones en vivo en las que un alfarero trabajará el barro de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 20.00h.

El día 29 de junio a las 20.30 horas se realizará un cocido de piezas con la téc- nica RAKU en directo (cocido oriental)

Otras actividades

GRUPO DE FOLKLORE "LA MORANA"

Gala de Clausura

DÍA 21 DE JUNIO

Hora: 20.00 horas

Lugar: Salón de actos del Colegio Universitario

I ENCUENTRO DE CAMPANEROS DE CASTILLA Y LEÓN EN LA CIUDAD DE ZAMORA

DÍA 21 DE JUNIO

17.00.- Charla Coloquio. Ponentes:

D. José Luis Alonso Ponga (Profesor titular de Antropología Social de la Universidad de Valladolid) y D. Gabriel Rivera (Maestro fundidor de campanas de bronce)

Lugar: Museo Etnográfico de CyL.

20.00.- Toques de víspera. Se realizarán en diversas torres de la capital zamorana en honor a San Paulino de Nola, patrón de los campaneros.

DÍA 22 DE JUNIO

10.00.- Concentración en la Plaza de la Marina de diferentes asociaciones de campaneros para desfi- lar por C/ Santa Clara, Pza. Sagasta, C/ Renova, Plaza Mayor.

11.15.- Toque de fiesta de 1 minuto desde campanarios móviles en la Plaza Mayor.

A continuación desfile desde la Pza. Mayor hasta la Pza. Catedral tocan- do las campanas junto con la Aso- ciación de Tamborileros Zamorano y Grupo de Pendoneros de la Bañeza.

12.00.- Exhibición de toques y repiques de campanas en la Pza. de la Catedral con los campanarios móviles.

13.00.- Misa en la S.I. Catedral cantada por el Coro de la A.C. Moremola de Moreruela de los Infanzones y a la salida será tocada la campana de la Catedral para conmemorar a San Paulino Nola (patrón de los campaneros). Los campaneros to- carán sus campanarios móviles.

Organiza: Asociación Cultural de Campaneros de Zamora

XVII CONCURSO NACIONAL DE SALTOS "FERIAS Y FIESTAS DE SAN PEDRO 2019"

DÍAS 21, 22 Y 23 DE JUNIO

Lugar: Centro Hípico Equus Duri Zamora (Pereruela) Desde las 10.00, con pruebas nocturnas a caballo y bici. Entrada gratuita.

Actividades deportivas

TORNEO BILLAR ROMANO SAN PEDRO

Días: Del 11 al 28 de Junio de 2019

Lugar: Bar San Isidro

Hora: 20:00

Finales: Viernes 28 de Junio

Hora: 20:00

Entrega de premios: 28 de Junio 21:00h.

XIII CAMPEONATO TIRO OLÍMPICO ARMAS NEUMÁTICAS

Lugar. Campo de Tiro de Villaralbo

Días: 15 y 16 de Junio de 2019

Horas: Sábado 15 de 10:00 a 14:00 y de

16:00 a 20:00

Domingo 16. de 10:00 a 14:00 Entrega de premios: Domingo 14:30 en campo de tiro.

VI CAMPEONATO F-SALA DLOcio y Formación SAN PEDRO 2019

Días: 18 al 29 de Junio 2019.

Lugar: Pabellón Municipal Ángel Nieto

Hora: Diario de 16:00 a 21:45

Festivos de 09:00 a 15:00 h.

Entrega de premios: Viernes 29 a las 13:00 en el Pabellón Ángel Nieto.

TORNEO PADEL SAN PEDRO TOYOTA VIA DE LA PLATA

Días: Del 24 al 30 de Junio de 2019 Lugar: Zamora Padel Indoor Horario: Diario.- 16:00 a 23 horas

Sábado.- 10:00 a 14:00 y 16:00 a 22:00

horas. Domingo.- 9:00 a 14 h. Finales: Domingo 30 de junio Hora: 9:00 a 14:00

Entrega de premios: 14:00 Zamora Padel Indoor

XXVIII ABIERTO DE PETANCA SAN PEDRO 2019

Día: Sábado 22 de Junio de 2019.

Lugar: Campos de Petanca Tres Árboles

Hora: 9:00

Entrega de premios: 19:00h. Campos de Petanca Tres Árboles

PAINTBALL VALORIO SANPEDRO 2019

Día: Sábado 22 de Junio de 2019. Lugar: Valorio Monolito Félix Rodríguez de la Fuente

Hora: Mañana de 10:30 a 14:00. Tarde de 16:00 a 18:00

Inscripciones: del 19 al 21 de junio en la caseta de La Marina.

Precio*: adultos: 5€ - niños 3€

* A beneficio de Scooby Zamora.

CAMPEONATO AUTONÓMICO DE PETANCA

Día: Domingo 23 de Junio de 2019. Lugar: Campos de Petanca Tres Árboles

Hora: 9:00

Entrega de premios: 19:00h. Campos de Petanca Tres Árboles

XXII TROFEO DE SAN PEDRO Y IV TROFEO CIUDAD DE ZAMORA DE TIRO CON ARCO

Día: Domingo 23 de Junio de 2019. Lugar: Campo de Fútbol de la Ciudad. Deportiva Municipal.

Horario: 9:00

Entrega de Premios: 15:15h. Ciudad Deportiva

AUTOMOVILISMO XI SLALOM SAN PEDRO 2019

Día: Domingo 23 de Junio de 2019

Lugar: Polígono Los Llanos

Horario: Entrenamientos: 10:00 horas

Finales: 11:00 horas Entrega de premios: 14:00

CONCURSO DE PESCA INTERNACIONAL SAN PEDRO

Día: Domingo 23 de Junio de 2019. Lugar: Puente Hiero - Puente de Piedra (Margen derecha)

Horario: 7:00

Entrega de Premios: 14:15h. Paseo concurso

XLIX TROFEO DE TENIS CIUDAD DE ZAMORA

Días: Del 22 al 28 de Junio de 2019. Lugar: Pistas de Tenis de la Ciudad Deportiva

Horario: Diario.- 16:00 a 22 horas

Sábado.- 11:00 a 14:00 y 16:00 a 20:00

horas. Domingo.- 11:00 a 14 horas Entrega de premios: 28 de Junio 20:00 h. Ciudad Deportiva

TROFEO FERIAS Y FIESTAS DE SAN PEDRO, CAMPEONATO PROVINCIAL PISTOLA FUEGO CENTRAL

Día: Sábado 29 de Junio de 2019 Lugar: Campo de Tiro de Villaralbo Horario: de 10.00 a 13.30 horas Entrega de Premios: 13.30 horas

XXXVIII CROSS DEL AJO

Día: Viernes 29 de Junio de 2019.

Lugar: Plaza Mayor

Horario: 11:00

Entrega de premios: Plaza Mayor 12:00h.

XLVIII TROFEO DE PELOTA FERIAS Y FIESTAS DE SAN PEDRO

Lugar: Frontón San Atilano

Días: 22, 23 y 29 de Junio de 2019 Horarios: Sábado 22 a las 19:00h. Domingo 23 a las 10:30h. Sábado 29 a las 10:30

Entrega de premios: Sábado 29 a las 13:30h.



46 DESCENSO IBÉRICO DE PIRAGÜISMO V CAMP. CyL DE RIOS Y TRAVESIAS

Día: Domingo 30 de Junio de 2019

Lugar: Río Duero

Horario: Salida: 10:45 Fresno de la Ribera. Llegada: 12:30 Puente de Piedra Entrega de Premios: 13:30 Centro Municipal de Piragüismo

TROFEO FERIAS Y FIESTAS DE SAN PEDRO, CAMPEONATO PROVINCIAL DE TIRO AL PLATO (FOSO OLIMPICO)

Día: Domingo 30 de Junio de 2019. Lugar: Campo de Tiro de Villalcampo Horario: de 15.30 a 18.00 horas Entrega de Premios: 18.00 horas

VIII TROFEO AJEDREZ JUVENIL SAN PEDRO 2019

Día: Domingo 30 de Junio de 2019 Lugar: Hotel NH Palacio del Duero Horario: De 10:00 a 14:00

Entrega de Premios: 14:00