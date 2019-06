El desfile de peñas centrará inicio de las fiestas de San Pedro

VIERNES 21 DE JUNIO

20.00.- Inauguración "VIII FERIA DE DÍA" Del 21 al 30 de junio

20.00.- MUBAZA FEST 2019

Lugar: Pl. de la Catedral

Markfeel, Bufalo Soldiers, Almaraz y Rag

20.00.- I ENCUENTRO DE CAMPANEROS DE CASTILLA Y LEÓN EN

LA CIUDAD DE ZAMORA

Toques de víspera

Organiza: Asociación Cultural de Campaneros de Zamora

20.30.- UN HOMBRE Y UNA MUJER

Lugar: Teatro Principal

20.30.- Concierto Hermanos Lagutik y Diego Rubio

Lugar: Parque de la Marina.

20.30.- CONCIERTO EXTRAORDINARIO DE SAN JUAN ORQUESTA FILHARMONIA IBÉRICA

Lugar: Auditorio Fundos "La Marina" (C/ Leopoldo Alas Clarín 4)

21.00.- DESFILE DE GRUPOS DE GIGANTES Y CABEZUDOS

Recorrido: Plaza Mayor, C/ Ramos Ca- rrión, C/ Alfonso XII, Pza. Santa Lucía, C/ Puente y Puente de Piedra.

El regreso se realizará por Puente de Piedra, Pza. Santa Lucía, C/ Zapatería, C/ Balborraz hasta la Plaza Mayor.

22.30.- INICIO FERIAS Y FIESTAS DE SAN PEDRO 2019

Leyenda de la Gobierna. Chupinazo y lluvia de confetti.

Lugar: Plaza Mayor.

23.00.- MACRODISCOTECA ELECTRIC CIRCUS

Lugar: Plaza Mayor.



