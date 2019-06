Martín Pozo se siente respaldada por el PP y hará oposición a Francisco Guarido

Mayte Martín Pozo siente el respaldo de la dirección del PP y ejercerá como portavoz del grupo popular en el Ayuntamiento de Zamora. Así lo comunicó este viernes la todavía presidenta de la Diputación, tras el penúltimo Pleno del presente mandato en la Encarnación: "Siempre he mantenido que me pondré donde me digan los ciudadanos", advirtió la responsable provincial, que tomará posesión este sábado como concejala de la capital.

La secretaria general del PP de Zamora esquivó así la polémica después de que, días atrás, José María Barrios pusiera en duda su idoneidad como candidata a la Alcaldía de la capital: "A veces, no es una cuestión de fallar, sino que hay una persona que tiene una mejor valoración", destacó Martín Pozo, en referencia al claro triunfo del candidato de Izquierda Unida, Francisco Guarido: "Cuando las cosas van mal es problema de todos, porque el Partido Popular es uno", recordó la responsable de la formación de centro-derecha.

Del mismo modo, Mayte Martín Pozo anunció que compaginará la labor política con su trabajo como funcionaria en la delegación de la Junta de Castilla y León, al que pretende reicorporarse, y aclaró, por si acaso, que no se va a postular en el proceso interno del PP para escoger diputados provinciales: "Espero que gobernemos con nuestros doce representantes", apuntó la dirigente popular.

Por otro lado, Martín Pozo también hizo un balance de lo que han sido sus cuatro años al frente de la Diputación: "El saldo es positivo. Nunca se gobierna a gusto de todos, pero se ha mejorado un poquito la provincia", subrayó la mandataria popular, que todavía tendrá que presidir un último Pleno antes del cambio de corporación.

Martín Pozo citó, como puntos destacados de su mandato, la mejora de las carreteras de la provincia, el éxito de los planes de empleo y los avances en materia de servicios sociales, así como la coordinación con las mancomunidades y los grupos de acción local: "Es cierto que la provincia tiene muchas necesidades y no hemos podido llegar a todas", matizó la responsable del Partido Popular.

La presidenta de la Diputación, que todavía no sabe a quién le cederá su asiento, celebró también la "buena" relación personal con los diferentes actores que conforman la política provincial, y tuvo un apunte para la despoblación, un problema que se da "en Zamora, Castilla y León, España y Europa". "Si hubiéramos tenido la varita mágica, lo habríamos solucionado", concluyó Martín Pozo.