Guarido actuará "rápido" para organizar las áreas de Gobierno sin agotar el plazo

Ponerse a trabajar de manera inmediata con la designación, a partir del mismo lunes, de las primeras delegaciones de área. Es la idea del alcalde, Francisco Guarido que no desvela aún la composición de su equipo de Gobierno. "Vamos a tener un mes para plantear al Pleno el organigrama, pero no voy a consumir ese plazo. Ya lo tengo en la cabeza y a partir del lunes empezaremos a hacer las delegaciones porque esto tiene que ir rápido no podemos esperar un solo día porque no tenemos que negociar con nadie, lo que nos da una ventaja. Se va a hacer de manera inmediata". Un equipo en el que entra la veterana militante de IU María del Carmen Álvarez Modroño, que ocupaba el puesto 15 en la lista de Izquierda Unida para las elecciones municipales en la capital pero logra escaño tras la renuncia al acta de concejal del número 14, David Viñas García, con el fin de seguir como personal de confianza en en gabinete de Alcaldía, un puesto incompatible con el de corporativo.

Camen Álvarez va a ser una de las novedades del nuevo Pleno que se constituirá el sábado tras las renuncias anunciadas por el cabeza de lista del PSOE, Antidio Fagúndez y su tercero, Iñaki Gómez, que serán sustituidos por los aspirantes cuarto y quinto de los socialistas Irene Queipo y David Gago.

Precisamente ayer se despedía la corporación saliente en un pleno extraordinario de puro trámite que consistió en guardar dos minutos de silencio por la víctima número mil de la violencia de género, la aprobación del acta final del mandato y la entrega de obsequios a los corporativos salientes: un libro de Bordell sobre Zamora y la medalla de concejal individual que servirá de recuerdo a todos los cargos electos que han trabajado para el Ayuntamiento durante este mandato que acababa oficialmente el sábado.

El Pleno del sábado a las 12.00 horas en el que se constituirá la nueva corporación no será público, debido a la escasa capacidad del salón municipal que se ocupará con los medios de comunicación acreditados, representantes institucionales y un máximo de dos familiares de cada concejal. El resto de ciudadanos podrán seguir el pleno desde el vestíbulo en directo en una pantalla de televisión que se instalará a tal fin.

El alcalde, Francisco Guarido, protagonista de esta sesión en la que se será reelegido para un segundo mandato consecutivo es consciente de que será difícil que esta vez el Pleno levante tanta expectación como la de hace cuatro años. "Ya lo veremos si da menos o más expectación. Nosotros hemos ganado con un resultado que sinceramente no esperábamos nadie. Ha habido un arrastre de votos hacia nosotros que nos satisface y nuestra responsabilidad, por lo tanto es mayor. Yo creo que la única capital de provincia gobernada por un alcalde de Izquierda Unida, y ahora con mayoría absoluta, producirá expectación". Desde luego, indica el regidor, "aumenta la responsabilidad, también las horas de trabajo de los 14 concejales que tenemos y la dedicación a la ciudad va a ser exclusiva, que es lo que nos importa. Entiendo que es repetir la historia del año 2015, pero por un grupo de protagonistas, nosotros, por los que apostaba poca gente que en junio de 2015 decía "estos se van a estrellar", "estos van a durar unos meses" y sin embargo hemos sobrevivido y con bastante éxito.

Guarido ha mantenido reuniones con los portavoces municipales de los distintos grupos "para preparar el Pleno del día 15 no para negociar cosas. Los grandes temas de la ciudad se van a plantear conjuntamente con los portavoces".