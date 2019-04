El condenado por dar un "tirón" se arrodilla ante la víctima tras el juicio

"Le pido perdón, lo siento, lo siento mucho". Apesadumbrado por su conducta delictiva, por el "tirón" que dio a una mujer en plena calle para robarle la cartera, no dudó en postrarse ante la víctima cuando se la encontró en el vestíbulo del Juzgado de lo Penal, ya con su condena a un año de cárcel bajo el brazo. La mujer, sorprendida por el gesto inusual, apenas supo qué contestar. "No pasa nada, yo recuperé la cartera", le tranquilizó. Apurada, hizo un ademán para invitar al ladrón ocasional, de iniciales D.M.D., a que se levantara del suelo.

No hizo falta que se celebrara el juicio por este robo con violencia: arrepentido, admitió haber arrancado a la mujer la bolsa de plástico para robarle la cartera y se conformó con el año de prisión que la Fiscalía solicitaba. La juez acordó suspender durante dos años la pena de prisión que le impuso con la condición de que no vuelva a delinquir en ese tiempo, si bien al carecer de antecedentes penales no tendría que ingresar en ningún centro penitenciario.

El procesado se mostraba avergonzado por un comportamiento al que se vio abocado por su precaria situación económica. Se había desplazado a la provincia desde su residencia habitual para trabajar como temporero en 2016 y se había quedado sin dinero para poder hacer frente al pago de la pensión en la que se alojaba. El dueño del establecimiento le había dado como último plazo para el pago de la habitación ese mismo día, el agobio le llevó a cometer el robo, según manifestó a su abogado. Cuando observó a la mujer con la bolsa de plástico que dejaba traslucir la cartera, se fue hacia ella y le dio el tirón en las inmediaciones de la calle de Pablo Morillo, sin causarle ninguna lesión.

Un ciudadano que presenció el robo le persiguió y dio aviso a la Policía Nacional, que pudo localizar al ladrón e identificarle. Aún llevaba encima la bolsa de plástico, con el cinturón que la mujer acababa de recoger de un establecimiento, y la el billetero con 50 euros y documentación fotocopiada. El hombre no se resistió cuando fue detenido y reconoció los hechos ante el juez desde el primer momento.