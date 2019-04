Zamora se pasa al lado oscuro de los frikis

Además de primos, Francisco y Estefanía son los dos artífices de la Revolución Freak que por primera vez llegará a Zamora el próximo mes de mayo, un evento especialmente dedicado al mundo del cómic, los videojuegos, el manga y el anime.

Él, de 54 años, regenta su propia empresa de informática y de pequeño devoraba los cómics de Superman o Los 4 Fantásticos, lecturas a las que más tarde añadió El Señor de los Anillos para quedarse inmerso en el universo de Tolkien.

Ella, de 32 años, dejó de trabajar como peluquera por problemas de espalda y cogió las riendas del negocio que una amiga traspasaba en Gijón. Se trataba de una tienda de ropa y complementos de estilos alternativos, tipo gótico o Lolita, aunque ella decidió darle un enfoque más friki. Fan del universo Marvel, Deadpool, Totoro o Pokémon, comenzó a asistir a eventos "freaks" como público, luego como expositora y ahora como organizadora. "En los eventos me di cuenta de que faltaban más cosas de informática "gamer" –relacionada con los videojuegos–, entonces introduje a mi primo un poco en el mundillo y empezamos a ir juntos", cuenta Estefanía. "Vamos, que me lió y aquí estamos", resume entre risas Francisco.

Durante una de sus visitas a Zamora para ultimar los preparativos del evento, estos dos leoneses muestran algunos de los artículos que se pondrán a la venta durante los días 4 y 5 de mayo en las salas polivalentes del Teatro Ramos Carrión: cajitas de música con la marcha imperial de Star Wars, el tema introductorio de Dragon Ball o la banda sonora de Harry Potter; "pokeballs" de cristal con el pokémon en su interior grabado a láser; relojes de bolsillo rotulados con el blasón del lobo huargo de Juego de Tronos; carteras de los videojuegos Fortnite y Zelda o auriculares en forma de gato y un largo etcétera de productos que evidencian el auge del orgullo friki.

"Antes ser friki era ser un rarito, normalmente una persona a la que se procuraba evitar y se excluía. Y ahora ser friki es para algunos un estilo de vida y para otros un hobby, pero sea como sea, te engancha, lo vives y lo disfrutas una barbaridad como una afición más", expresan.

Además de una veintena de stands comerciales y artísticos, también habrá torneos de videojuegos de Super Smash Bros, Mario Kard, Just Dance o Pokémon Go Let's go, juegos de mesa Magic o Force of Will, concursos de karaoke, baile y disfraces, talleres de entintado manga o de máscaras o broches de Star Wars. Cosplayers, youtubers, escritores, ilustradores y otros invitados ya han confirmado su presencia en la cita, que se celebrará en horario ininterrumpido de 10.30 a 20.30 horas en el liceo provincial. Las entradas por día tienen un coste de 2,50 euros y ya se pueden adquirir de forma anticipada a través de su web. Eso sí, sus organizadores advierten: "El que se pasa al lado del oscuro del frikismo, ya no vuelve".