¿Hubieran incapacitado también a Stpehen Hawking?

Pese a la positiva noticia de la recuperación del derecho al voto, el presidente de Plena Inclusión Castilla y León, Juan Pablo Torres, lamentó ayer la tardanza en la implantación de la medida en comparación con otros países de la Unión Europea.

Además, criticó duramente la novedad de que la Junta Electoral Central consienta ahora que interventores y apoderados puedan cuestionar el voto de aquellas personas con discapacidad intelectual que, a su parecer, no están ejerciendo su derecho a sufragio de forma "consciente, libre y voluntaria". En este sentido, Torres imaginó qué hubiera sucedido si alguna vez el físico teórico, astrofísico, cosmólogo y divulgador científico británico Stephen Hawking hubiera votado en España en este contexto y el personal responsable de la mesa electoral no le conocieran. "¿Le iban a incapacitar porque no podía moverse de la silla?, se preguntaba.

A juicio del presidente, esta puntualización "ha enturbiado" el logro conseguido que en el conjunto de Castilla y León afectará a 10.000 ciudadanos que, por derecho, también son electores.