Guarido rechaza una oferta de Roales para pagar 875.000 euros por el saneamiento

Francisco Guarido ha rechazado una oferta del Ayuntamiento de Roales del Pan por valor de 875.000 euros en concepto de deuda por el saneamiento del agua entre los años 2003 y 2015. El alcalde de Zamora ha valorado positivamente el ofrecimiento, al considerar que "eso significa que por fin reconocen que existe un debe", aunque ha asegurado que la cantidad propuesta no se acerca "ni de lejos" a lo que reclama Zamora. La cifra, de hecho, apenas cubre un tercio de los tres millones de euros que pide la capital al consistorio del alfoz. "No está mal para empezar, pero los números no cuadran", ha señalado el regidor.

La guerra del agua entre Roales y Zamora se ha cobrado un capítulo más en materia de intercambio de golpes entre Francisco Guarido y Berna Miguel. El alcalde de Zamora ha contestado a las últimas declaraciones de su homónima vecina y lo ha hecho defendiéndose de las acusaciones. "Hay varias cosas que no admito. La primera es que se diga que Zamora tiene que cuadrar las cuentas a costa de Roales, siendo éste un ayuntamiento saneado, sin deuda y que abarca todos los servicios que presta con sus propios recursos", ha denunciado.

Tampoco ha gustado a Guarido que Miguel hable de campaña electoral. "Desde luego, ese juego aquí no se está haciendo porque esto ya se reclamaba por parte del anterior gobierno del PP. Lo que a lo mejor puede ser es que los mandatarios de Roales tengan que hacerse valer después de una fusión que ha habido en su partido recientemente", ha aseverado el alcalde de la capital.

Por su parte, la alcaldesa de Roales, Berna Miguel, insiste una vez más en que su Equipo de Gobierno "nunca" había negado que se tenga que abonar el seaneamiento de las aguas residuales impagado entre 2003 y 2015, " cosa que Guarido se empeña en repetir una y otra vez, de manera injustificada, como ya intentó hacer ver en el litigio contencioso".

Lo que no acepta la regidora roaleña es que el Ayuntamiento de Zamora reclame una cantidad -3,1 millones de euros- basándose, nuevamente, en las mediciones de los vertidos registrados durante una década por el caudalímetro instalado en el bosque de Valorio. Miguel recuerda que "el Tribunal Superior de Justicia, tras una prueba pericial judicial, dictaminó que las mediciones de este aparato presentan una desviación del 23%" y que ese mismo tribunal reconoce que "se debía de haber instalado un caudalímetro entre los dos términos, tal y como dictaminaba el convenio entre los consistorios". De hecho, en 2016 los dos alcaldes acordaron medir por primera vez el caudal vertido por Roales en la frontera entre ambos municipios.

El informe que respalda la reclamación de Zamora está elaborada por la empresa Ocellum Laboratorios, que realizó mediciones de los vertidos entre el 10 y el 25 de agosto, registrando un caudal "que extrapolado a los 11 años de la deuda arrojaría una deuda de 823.425,50 euros", argumentan desde Roales.

La propuesta de 875.049,45 euros presentada por el ayuntamiento del alfoz cuenta con el respaldo del unánime de esta Corporación Municipal (PSOE, Adeiza y PP), y toma como referencia el caudal registrado a lo largo de todo el año 2017 por el medidor instalado en la frontera de Roales y Zamora, que fue de 2.324.007 metros cúbicos. Una vez aplicada la tasa de saneamiento de Zamora, que era de 0,33 euros entre 2004 y septiembre 2012, y la de 0,4121 vigente desde entonces, Roales cree que debería 72.978,51 euros por los primeros años de impagos y 91.134,67 por cada anualidad a partir de septiembre de 2012. A estas cantidades no se le ha añadido el IVA porque, según sostienen, "no se puede aplicar ese impuesto a una deuda derivada de un convenio".

Una vez rechaza esta propuesta por el alcalde de Zamora, parece que ambos ayuntamientos se ven abocados a regresar a los tribunales.