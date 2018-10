Los pueblos excluidos de la mancomunidad de Zamora denuncian falta de información

La falta de información sobre lo que es una mancomunidad de interés general o el área funcional estable de Zamora ha sido el motivo principal por lo que varios pueblos del alfoz de la capital no han formalizado con el acuerdo plenario su solicitud para integrar esta figura que impulsa la Consejería de Presidencia en su nuevo modelo de ordenación del territorio.

El alcalde de Morales del Vino, la localidad más importante que se ha quedado fuera del área funcional estable, Miguel Piorno, explica que ha sido la falta de mayoría para sacar adelante el acuerdo lo que ha impedido que el pueblo esté presente en esta figura. "Lo llevamos a Pleno pero no tenemos mayoría y la oposición del Partido Popular pidió más información antes de votar el asunto, lo que obligó a dejarlo sobre la mesa". Sin embargo los esfuerzos del Ayuntamiento por conseguir más información por parte de la Junta de Castilla y León, que es quien promueve las mancomunidades de interés general cayeron en saco roto y por tanto "como no teníamos más datos que ofrecer a la oposición optamos por no llevarlo a Pleno porque no teníamos mayoría para sacarlo adelante". Piorno explica que en principio su idea es integrarse en la mancomunidad de interés general de la capital, entre otras cosas porque podría haber aprovechado la subvención concedida a los municipios que la forman, pero el asunto tendrá que esperar a que cuente con una mayoría para sacarlo adelante.

Falta de información es lo que denuncia también el alcalde de La Hiniesta, Eugenio Gregorio, quien asegura que no se conocen más que generalidades sobre lo que implica pertenecer a la mancomunidad de interés general y nadie parece tener más concreciones, ni la propia Junta de Castilla y León ni otros alcaldes con los que ha contactado. "No dan una explicación de cómo va en tema. Yo creo que todos se han metido por la subvención", pero él prefiere ser más prudente y ver en qué consiste exactamente esta nueva figura. "Nuestra idea es aprovechar toda subvención que venga, pero mil euros escasos tampoco nos saca de pobres", asegura. Su pueblo, además tiene resuelto el problema de depuración y abastecimiento de agua "y de hecho, cuando hace falta aquí han venido a buscarla las cisternas de la Diputación".

Por su parte la alcaldesa de Roales del Pan, Berna Miguel, ha mostrado su extrañeza sobre la no admisión de su pueblo a la mancomunidad de interés general de la capital. "Nosotros sí enviamos el acuerdo de Pleno conforme estamos de acuerdo en incluirnos" en el área funcional estable de Zamora, asegura la regidora. "Quiero pensar que habrá sido un error administrativo", indicó Miguel, quien ha mostrado su intención de alegar contra la decisión de la Junta para que su pueblo esté incluido en esta figura.

Explica que Roales tiene un interés especial en estar en el área funcional estable ya que tiene importantes problemas que resolver tanto en el abastecimiento como en la depuración de agua, por lo que en principio es una de las locallides que más implicada está en este asunto.