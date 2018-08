Las leyendas del "zamoro" de Zamora

Después de una temporada fuera de Zamora, el intelectual, dramaturgo y escritor sirio regresa hoy a la ciudad que considera su "patria" para estrenar su último monólogo: "El za-moro de Zamora".

Una actuación teatral enmarcada en la programación del Verano Cultural del Ayuntamiento de Zamora en la que Salamún, en la piel de un personaje árabe contemporáneo, contará su paso por la capital inventando nuevas leyendas de la ciudad y relatando otras inspiradas en algunas ya existentes. Una nueva propuesta "multicultural", según sus palabras, que sigue la estela de sus anteriores espectáculos propios del periodo estival "Risas con acento extranjero", basado en las anécdotas y malentendidos con el idioma a su llegada a España, y "El Castillo de las mil y una noches", relacionado con la recopilación de cuentos de Oriente.

No obstante, a pesar de seguir aportando su característico sentido del humor crítico, en el nuevo montaje el creador natural de Homs ahondará en el "legado más antiguo y profundo" de la narración, las leyendas, pero con una vuelta de tuerca. No solo introducirá nuevos personajes y nuevos giros teatrales sino que también mostrará al público historias homólogas árabes. "Los cuentos populares son bastardos, no tienen ni padre ni madre. Siempre tendemos a decir que el origen de las historias es nuestro y no lo es", explica. Así, entre otras historias, el actor narrará por ejemplo la leyenda del obispo de San Atilano, quien arrojó su anillo al río Duero antes de abandonar Zamora de camino a Tierra Santa ante la delicada situación de la ciudad y a su regreso de la peregrinación halló la sortija en el interior de un barbo que se disponía a comer.

Con el estreno de "El za-moro de Zamora", Némer Salamún regresa a su segunda tierra de acogida. "Las leyendas son fruto de la imaginación y yo puedo ver Zamora como el paraíso visitado por mí, se ha convertido en mi ciudad. De hecho, cuando estoy en el extranjero me preguntan que si voy a ir a Siria en las vacaciones. Y yo respondo que no, que voy a mi patria alternativa. Y Siria ya no es mi patria. La patria realmente es donde estamos contentos, mis hijas, mi mujer y yo. Y es aquí, es Zamora. Por eso, se ha convertido de algún modo en una ciudad legendaria para mí. Cada paso que doy por las calles, es un paso de leyenda porque veo las cosas diferentes", reflexiona.

La actuación dará comienzo a las 22.00 horas en el interior del Castillo y la entrada es gratuita hasta completar aforo.