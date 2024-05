El coste de llevar diez gramos de cocaína, juicio y sentencia en la Audiencia de Zamora

Menos de diez gramos de cocaína puede parecer una cantidad pequeña, pero no lo es tanto si se habla del consumo de esa sustancia estupefaciente. De hecho, supone una cantidad que excede lo considerado el máximo para consumo propio.

Por ello, un hombre se ha sentado este jueves en el banquillo de la Audiencia Provincial de Zamora por un delito contra la salud pública. El acusado en ese juicio por tráfico de drogas ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía ratificado también por el tribunal zamorano que le ha juzgado.

La condena, emitida 'in voce' y que es firme al establecerse por acuerdo de las partes, fija un año y medio de prisión para el zamorano al que han juzgado. Sin embargo, la suspensión de la condena queda en suspenso a condición de que el acusado no vuelva a delinquir en tres años. Es decir, se libra de la cárcel siempre y cuando no vuelva a cometer algún hecho delictivo ya que en caso contrario sí tendrá que entrar en prisión.

En la conformidad y el acuerdo para suspender temporalmente el cumplimiento de la pena ha influido la pequeña cantidad de droga y el hecho de que el acusado no contase con antecedentes penales.

Los hechos se remontan al 17 de febrero de 2023, cuando la Policía Nacional intervino al acusado un envoltorio de papel con una sustancia que resultó ser cocaína en una cantidad neta de 9,91 gramos, han informado fuentes de la Fiscalía.

