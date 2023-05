Requejo (Zamora Si): "Prefiero ser alcalde a presidente de la Diputación"

«¿Alcalde o presidente de la Diputación?. Quiero ser alcalde, por eso me presento. Es como si me dices Madrid o Barça; yo, siempre del Real Madrid». Francisco José Requejo eligió los jardines de Eduardo Barrón, frente al antiguo Cine Barrueco para, escobón y cola en ristre, colocar el cartel con su cara en los soportes con una nueva formación, Zamora Si, y su lema "Ahora o nunca".

"Empieza la campaña electoral con un nuevo proyecto que hemos llamado Zamora Si, empezamos con muchísimas ganas, con muchísima fuerza, con mucho apoyo que sentimos tanto de mis compañeros como de la calle. Salimos a ganar y nuestro lema es “Ahora o nunca” porque pensamos que ahora es el momento de cambiar las cosas, de cambiar Zamora, de modernizar los barrios, un mejor mantenimiento, salir a buscar inversión, ayudar a nuestros emprendedores, ayudar a la gente y creo que somos el único partido que puede ofrecer eso. Vamos a empezar con fuerza, con ganas y sobre todo a convencer a la gente de que el proyecto de Zamora Si es el mejor".

Soy muy malo para las porras, pero nosotros nos presentamos para desbancar a Guarido, el equipo de Gobierno en estos ocho años que lleva no ha hecho mucho por Zamora, no han salido los proyectos adelante, hay un peor mantenimiento de los barrios, si alguien viene después de ocho años ve que la ciudad no es que no haya avanzado, sigue incluso peor y a partir de ahí vamos a trabajar por demostrar que se pueden hacer las cosas mejor que se están haciendo, una ciudad más abierta, más moderna y menos sectaria. Vamos a ofrecer libertad, ilusión y ganas de cambiar las cosas".

No se pronunció sobre posibles pactos postelectorales para formar Gobierno. "¿Pactos? no se lo que va a pasar vamos a salir a ganar sí notamos ese sentimiento de apoyo de la gente lo que queremos es un equipo de Gobierno nuevo, con más ganas, tenemos gente capacidad y preparada en nuestra candidatura y allí vamos: