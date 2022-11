Una empresa de Faramontanos de Tábara, Carrocerías y basculantes Tanis, ya cuenta con la máquina robotizada más grande presente en Castilla y León para la fabricación de vehículos agrícolas e industriales.

Lo explica el gerente de esta compañía, Héctor Rodríguez, quien aspira a aumentar su producción actual, situada en un total de 140 remolques agrícolas y carrocerías industriales, hasta superar los dos centenares de unidades de esos vehículos.

Y es que, la innovación es una de las señas de identidad de esta empresa, cuyos responsables son la segunda generación de una familia que hace casi medio siglo inició la fabricación de productos pensados para facilitar la vida, en los diferentes ámbitos en los que opera.

"Nuestra especialidad son los basculantes, elementos que nos hacen diferentes, y que nos han permitido tener clientes en todo el territorio nacional", explica Rodríguez, quien asegura que "el propósito que perseguimos es facilitar el trabajo a los clientes, aportándoles, además, detalles diferenciales, que facilitan la personalización de los remolques o de las plataformas que producimos, para que estén a su gusto".

Dos de cada tres ventas en la actualidad de Carrocerías y basculantes Tanis tienen como destino Castilla y León, y el resto se reparte por todo el territorio nacional.

En ese punto, remarca que la fabricación de esta maquinaria se acomete desde cero en Faramontanos de Tábara, ya que el trabajo de diseño a través de un departamento técnico que ya es referente en el sector también se realiza en la localidad zamorana. "La planificación arranca a partir de la visión de ingeniero industrial, que calcula y diseña todos los detalles referidos a la carga que puede asumir el vehículo en cuestión, se determina qué tipo de bastidores debe incorporar, se incide en todos los detalles".

El lastre de la España vaciada

En cuanto a la composición de la plantilla, Héctor Rodríguez detalla las complejidades existentes en la comarca de Tábara para encontrar empleados a los que contratar. "No hay trabajadores en esta zona, y esto corrobora que la España vaciada existe, que no es un invento, y a nosotros nos toca ir a otros lugares para encontrar operarios; si no, es imposible", reconoce.

Para combatir esa realidad, el gerente de Carrocerías y basculantes Tanis ha recurrido a la adquisición de dos células robotizadas de soldadura de más de 15 metros de longitud, con un diámetro de cerca de cuatro metros, y la posibilidad de girar las piezas alrededor de su eje, así como un láser fibra de corte, plegadora y cizalla, todas ellas con control numérico y funcionamiento automatizado, para que las máquinas sustituyan el trabajo de personas que no encuentra.

"No va a completar el 100 por cien de las necesidades, pero sí nos va a permitir que, una vez ensamblado el vehículo, lleve a cabo más del 95 por ciento de la soldadura", explica.

Todos estos equipos se ubicarán en unas instalaciones nuevas de más de 4.000 metros cuadrados en la localidad de Faramontanos de Tábara.

Iberaval y Caja Rural de Zamora, con el proyecto

Para afrontar el desembolso que ha supuesto esta ambiciosa innovación técnica, ha contado con el respaldo de la sociedad de garantía líder en España, Iberaval, y con Caja Rural de Zamora.

A su entender, la atención brindada por Iberaval ha resultado "muy ágil, muy rápida" y le va a permitir abordar en unas mejores condiciones de acceso al crédito la adquisición de la maquinaria y la ampliación del espacio de trabajo de la compañía.

En este momento, Iberaval ya ha facilitado durante 2022 financiación a más de 380 operaciones, por casi 35 millones de euros (34,15 millones, exactamente). A estas alturas del año ya ha superado toda la actividad que desplegó durante el pasado ejercicio.

Según detalla el director de la delegación de Iberaval en Zamora, José Luis Álvarez, "nuestra función habitual es estar al lado de las pymes, autónomos y emprendedores para que puedan acceder de la mejor forma a la obtención de recursos financieros, pero esto se ha potenciado en un momento en el que la incertidumbre parece inundar la economía". Al respecto, Álvarez considera que en los meses próximos la sociedad de garantía desempeñará un papel clave para sujetar a decenas de empresas que podrían ver cómo situaciones derivadas del incremento del coste de la energía, el encarecimiento de las materias primas u otras aledañas, puedan hacer peligrar su futuro.