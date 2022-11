Los representantes de todas administraciones públicas en Zamora se unieron ayer en la plaza de la Constitución para mostrar su firme apuesta por las políticas contra la violencia de género.

Para reivindicar el derecho de las mujeres a vivir con libertad, desde la igualdad, sin que su dignidad personal y su seguridad sea pisoteada por el terrorismo machista que ha provocado el asesinato de 37 mujeres a manos de sus parejas desde enero. Y de 1.167 en 19 años, desde que comenzaron a contabilizarse estos crímenes.

Una lacra social que en la provincia de Zamora mantiene a más de un centenar de mujeres con órdenes de alejamiento respecto de sus exparejas, mientras los juzgados reciben una media de una denuncia diaria de mujeres maltratadas, según los datos judiciales.

El Día Internacional de la Eliminación de Todas las Formas de Violencia contra las Mujeres, el 25N, sirvió ayer para rechazar todas las formas de violencia machista, como rezaba el manifiesto del Gobierno de España al que dieron lectura tres mujeres y un hombre para poner voz a la firmeza institucional para lograr “una sociedad más igualitaria”, indicó Jorge Martín, bombero y deportista.

Objetivo que depara en la ley del “solo sí es sí”, que permite “avanzar como país hacia una cultura sexual basada en el consentimiento y no en la violencia”.

La norma persigue “adoptar y poner en práctica políticas efectivas, globales y coordinadas entre las distintas administraciones para garantizar la prevención y detección precoz de las violencias sexuales”, expresó Beatriz Cantero, una joven artista e ilustradora.

La representante del colectivo de Aspace, Rosa María Grande, resaltó el papel pionero de los consulados en la protección y asistencia a ciudadanas españolas maltratadas en el extranjero, desde donde se las asiste.

Carmen Martín, una zamorana de 80 años, representante de la mujer rural, abogó por “políticas públicas que erradiquen la violencia de género, objetivo que debe ser básico e ineludible para cualquier gobierno”.

El grupo El Portal de Carmen puso música a la lucha contra la violencia machista con la interpretación de dos canciones feministas: "Que no me quiten la alegría", de María La Blanco; y "Si me matan", de la mexicana Silvana Estrada.

"Una sociedad avanzada no puede permitir la violencia machista"

“Una sociedad no puede llamarse avanzada si permite la violencia machista”, manifestaba el subdelegado del Gobierno del PSOE en Zamora, Ángel Blanco García, al tomar la palabra en representación de todas las instituciones zamoranas al concluir el acto conjunto al pie de la Subdelegación.

La celebración del 25N debe servir como “caja de resonancia para reflexionar en alto y luchar contra este tipo de violencias, lo que debe ser un trabajo y un compromiso diario”, agregó. Un vez más, pidió a la ciudadanía que se implique en la denuncia de los casos de maltrato que conozca, dado lo difícil que es para una mujer que sufre violencia de género llevar tomar la iniciativa, “dar ese primer paso”.

Recordó la existencia del teléfono gratuito 016 para que las mujeres víctimas puedan denunciar, donde se les atiende las 24 horas del día y en 56 idiomas, y se les ayuda para recorrer ese camino (una llamada que se debe borrar del teléfono para que no quede reflejada en la factura).

“Todos debemos ayudar a dar ese paso”, debe haber un compromiso social en la lucha contra la violencia de género. Blanco se refirió a otras herramientas para denunciar como los mensajes de WhatsApp al 66016, dar aviso al teléfono 1 1 2 o a la Policía Nacional (091) o a la Guardia Civil (062).