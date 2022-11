Zamora, la provincia con más "alérgicos" al matrimonio

Los zamoranos son los españoles menos dados a pasar por la vicaría. Zamora tiene la tasa de nupcialidad más baja de todo el país, con 2,12 matrimonios por cada mil habitantes, por delante de salmantinos y abulenses, con sólo 2,32 y 2,43 matrimonios por millar. La media nacional es de 3,12, aunque en Ceuta llegan a 5,22.

Además los que se casan tardan lo suyo en llegar al matrimonio: rozando la cuarentena los hombres (39,45 años) y más que mediada la treintena las mujeres (36,88 años). A primeros de este siglo la edad media del novio estaba solo ligeramente por encima de los 32 años y los de la novia no llegaba a los 30.

Que sea este uno de los factores por los cuales las mujeres de Zamora tienen menos niños es un dato como poco discutible. Y eso por la simple razón de que más de la mitad de los recién nacidos lo hacen de madre no casada, el 54,87%. En esto Zamora ocupa un lugar destacado entre las provincias con mayor porcentaje de madre no casada del país, concretamente es la séptima, por detrás de las dos provincias de Canarias y cuatro andaluzas. El dato indica que matrimonio y maternidad no tienen por qué ir necesariamente unidos.

Eso sí, aunque tarden y se hagan los remolones antes de dar el paso del matrimonio, los zamoranos son los que mejor eligen de España, ya que la provincia tiene la tasa de divorcios más baja de todo el país. En Zamora durante el pasado año hubo 1,08 rupturas matrimoniales por mil habitantes, frente a las 1,83 del país.