“Pretendo poner en marcha en Zamora un proyecto de bibliotecas humanas”

El zamorano Paco Pardo Hidalgo desde hace unos meses es el nuevo director de la Biblioteca Pública del Estado de Zamora.

–¿Cuáles van a ser sus líneas de trabajo?

–Colaborar con la comunidad en todo lo que ésta demande, ser receptivos a las actividades de las asociaciones y acoger a los que quieren divulgar sus trabajos y sus iniciativas. También aumentar el número de los zamoranos que se acercan a la biblioteca. Además, no olvidar lo que somos, una biblioteca, y en la época de las nuevas tecnologías mejorar nuestros servicios tradicionales y tener una alta presencia en el mundo rural en coordinación con la Diputación Provincial, de la que también depende el Centro Coordinador de Bibliotecas, organismo responsable de los bibliobuses que, además, presta asistencia técnica a las bibliotecas municipales de los pueblos.

–¿De qué manera van a colaborar con otros colectivos?

–La biblioteca tiene que estar insertada en la comunidad en la que forma parte y nuestra máxima prioridad es trabajar con todos los colectivos y ser portavoz de todas las cosas que se hagan en Zamora. Somos el vehículo para que la sociedad conozca el trabajo de muchas gentes.

–La Biblioteca Pública lleva ya medio siglo abierta en la ciudad. Pese a su trayectoria ¿resulta laborioso contar con nuevos usuarios?

–Sí. Vivimos una época en la que la edad dorada de las bibliotecas ha pasado. Ahora las nuevas tecnologías, el libro electrónico y las redes sociales propician nuevas formas de ocio que detraen de acercarse a la biblioteca y más en Zamora donde el centro está en el casco antiguo, lo que implica que tienes que ir, no te la encuentras paseando. No obstante, eso también siempre ha sido un aliciente para muchos zamoranos, pero no es lo mismo que si estuviera en Santa Clara. También me gustaría que no se pierdan servicios tradicionales, que prosiga la posibilidad de ojear un libro y otro para acabar llevándote uno que no esperabas o una película.

–Combinan el préstamo tradicional con el electrónico porque también puede utilizarse libros electrónicos.

–Ahora se hace a través de las plataformas digitales. También podríamos hacerlo físicamente en la biblioteca, un servicio que me gustaría poner en marcha en cuanto podamos.

–Alude a la presencia en el medio rural de las bibliotecas. El bibliobús aproxima la cultura a aquellos pueblos que carecen de una, pero ¿cómo van a mejorar la presencia en los núcleos rurales?

–Ahora mismo tenemos en funcionamiento dos bibliobuses. Uno es el escolar que, de la mano de dos animadores a la lectura y un conductor bibliotecario, recorre los colegios de la provincia realizando tareas de fomento de la lectura y prestando a los escolares libros, revistas y películas. Un servicio que con la pandemia se paró y hemos retomado este curso. También tenemos el bibliobús de ruta que recorre los pueblos y tiene paradas en lugares importantes en cada población donde realiza el préstamo en un horario prefijado. Queremos mejorar la presencia en los pueblos poniendo en marcha, al menos, un nuevo bibliobús que hiciera ruta. Ahora mismo tenemos uno no puede salir por un problema técnico y porque necesitamos más personal para ellos. Necesitamos crear la plaza de un conductor bibliotecario e intentar que de los dos que tenemos parados, poner en marcha uno si fuera posible el próximo año.

–El apoyo a las bibliotecas que ha proliferado en los últimos años en la provincia supone otra de sus tareas.

–Las bibliotecas municipales dependen de cada ayuntamiento y una vez puesta en marcha y dotada de personal lo que intentamos es prestarle fondos y apoyo informático y estar en contacto con ellos. Damos apoyo a 24 centros, una cifra relevante. Estamos orgullosos de que los alcaldes sigan apoyando a las bibliotecas.

–Entre las primeras acciones que ha puesto en marcha figura la creación de un club del cómic. ¿Qué le mueve a hacerlo?

–El cómic es un soporte de comunicación muy actual. En él se escribe de todo y conecta con otras culturas, como la japonesa. Con la colaboración de Jesús Blanco de “Kimagure cómics” lo hemos puesto en marcha y ha tenido muy buena acogida. Jesús y yo nos vamos a estrenar como coordinadores del club y esperamos estar a la altura. El club del cómic se reúne los últimos jueves de cada mes.

–Además se ha reanudado el filocafé.

–El filocafé tenía éxito antes de la pandemia y cuando los coordinadores (profesores de filosofía) nos propusieron retomarlo nos llevamos una gran alegría. Funciona de una manera similar a un club de lectura, aunque normalmente se leen textos concretos o artículos sobre algún concepto moral que después se comentan en las sesiones. El filocafé se reúne cada 15 días los jueves.

–También han regresado las actividades con escolares.

–Las visitas guiadas de los centros escolares se han recuperado y es una tarea que está muy organizada. Hemos contactado con todos los colegios y todas las semanas se producen al menos un par de visitas guiadas.

–Pero también se realizan para otros colectivos.

–Por supuesto porque también las tenemos para adultos. La biblioteca presta muchos servicios que a veces son desconocidos. No solo se facilitan libros sino que se pueden consultar periódicos de hace 50 años, los Miércoles de Cuento que organizan en la Infantil.

–Durante años se celebraron los encuentros literarios de estudiantes de Bachillerato con escritores, poetas y dibujantes ¿volverán a celebrarse?

–Sí, es una las tareas que más nos interesan. Esperemos que el Ministerio de Cultura quiera colaborar y sigamos contando con su generosidad. Con este segmento de edad también tenemos el club de lectura juvenil “Los viernes nos vemos en la biblio”.

–De cara a la población de mayor edad, muy abundante en Zamora. ¿Van a realizar nuevas actividades?

–Quiero poner en marcha las bibliotecas humanas. Cada persona somos un libro y que un individuo cuente el suyo a otro. Son encuentros entre personas que a priori sean muy distintas como, por poner un ejemplo, unas asociaciones de personas mayores y de un club deportivo y que conversen.

–¿Qué necesidades ha identificado en el centro y en el edificio?

–Nos gustaría contar con una sala con el equipamiento informático suficiente para realizar actividades de formación en las nuevas tecnologías y las redes sociales. También nos gustaría disponer de una sala para los trabajos en grupo que mandan en los institutos. No obstante, el edificio es el que es y es tarea nuestra hacerlo lo más flexible y comunicativo.

–Las actividades con motivo del Día de la Biblioteca concluye con una visita especial.

–Sí, será una visita guiada muy especial, en horario nocturno, a los rincones y los recursos más desconocidos de la biblioteca, con sorpresas a cada paso.