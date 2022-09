Alex Clavero sorprende con cada historia que cuenta en la radio. El cómico estrella de Rock FM no ha dudado en narrar todos los detalles sobre el nacimiento de su segundo hijo, en Zamora.

Clavero no ha dejado de dar las gracias en todo momento al hospital Virgen de la Concha por el trato y profesionalidad que han recibido tanto su mujer como el niño, tirando un chascarrillo, "Lo digo para aquellos que cuando os dije que íbamos a dar a luz en Zamora me mirábais como diciendo: ¿Y tienes que llevar tú la paja y el agua caliente? Digo si, y te dan a elegir si quieres mula y buey, o cabra y pollino…", ironizó en directo.

"Va bien de cabeza"

El Francotirarock cuenta su historia del alumbramiento y se muestra orgulloso de que su hijo sea zamorano. "Seguro que es listo porque no sabes lo bien que va de cabeza", bromea. "Y este chiste lo ha pillado todo el mundo menos El Pirata… Este chiste no lo han pillado dos personas en toda España y uno es el que se me tiene que reír… ¡Qué poco inteligente soy! Estoy empezando a pensar que el niño no es mío… ¡Porque va muy bien de cabeza!".

Todo lujo de detalles

Clavero no ha dejado pasar la oportunidad para entrar a contar todos los detalles del parto. Su niño, ya zamorano de nacimiento" "parecía un chirizo entre manteca", y es que según cuenta el cómico, "nació recubierto de una capa como de grasa". Y justo en ese momento, su mujer se fijó en los lomos del niños, él en los huevos y coincidieron en que no habían tenido un hijo, sino un plato combinado. Aunque también pasaron por momentos de tensión: Aquí abajo puedes ver la historia al completo.