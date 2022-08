El grupo municipal del PSOE ha solicitado una serie de mejoras en los contenedores de la ciudad tras, según manifiestan, haber recibido quejas vecinales por “las dificultades a la hora de abrir los nuevos contenedores”. Los concejales socialistas reclaman al Ayuntamiento de Zamora medidas para facilitar su uso. Entre los motivos del malestar destacan aquellos que complican en demasía abrir los contenedores orgánicos.

“Concretamente, los vecinos señalan que el pedal se sitúa muy elevado dificultando su accionamiento, mientras que la palanca auxiliar que se sitúa en uno de los laterales del contenedor, no facilita la labor para aquellas personas que no pueden utilizar el pedal, dado que requiere ejercer una fuerza considerable para conseguir abrir el contenedor”, manifiestan desde el PSOE. En paralelo, los socialistas solicitan también que se revisen los nuevos contenedores de papel y cartón que, al no poder levantarse la tapa, dificultan el depósito de cartones en el interior.