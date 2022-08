Un zamorano con C.Tangana

Una serie de casualidades han propiciado que el músico zamorano Fernando García Calvo forme parte de la orquesta que acompaña al cantante y compositor C. Tangana en su gira “Sin cantar ni afinar”.

El violinista zamorano el pasado mes del septiembre decidió dejar Córdoba, donde residía, para trasladarse a Madrid. En la capital de España coincidió con un compañero de la carrera, con el que había tocado con Ara Malikian en 2014 y que había participado en popular vídeo de C. Tangana “Tiny Desk”.

“Me comentó que estaban buscando músicos que no hicieran solo clásica. Me recomendó como violinista, pero al estar todos los puestos vacantes ocupados me ofertaron la posibilidad tocar la viola” instrumento que el zamorano había tocado durante su formación y no se lo pensó.

García Calvo, que empezó su formación en el conservatorio Profesional de Zamora para posteriormente cursar el Grado Superior a caballo entre Madrid y Málaga y efectuar un máster de interpretación en Bruselas durante dos años, no tuvo que superar ninguna audición tras facilitar su curriculum. “Buscaban a gente muy profesional que pudiera tener dedicación exclusiva a este proyecto para que no les fallaras constantemente” durante la gira de conciertos que les llevará por España y América inicialmente hasta el mes de diciembre, precisa el músico que forman parte de Vandalia Trío.

Los ensayos de la orquesta, integrada por una treintena de personas, comenzaron en diciembre. “No sabía qué me iba a encontrar , pero son músicos muy accesibles incluso el propio Antón (C. Tangana) que es una persona muy humilde y que se presenta con su nombre propio, no como el personaje”, describe.

El peso de la orquesta en cada espectáculo es importante. “En todos los conciertos, ya sea en solitario como en festivales tocamos con él”, explica el músico que pone en valor la apuesta de C. Tangana por “la música en directo tocada por músicos de calidad cuando no todos los artistas de nivel lo hacen”.

El intérprete menciona también entre sus compañeros al guitarrista Yerai Cortés, “uno de los genios de la guitarra flamenca. Es un privilegio compartir gira con él y conocerle porque te das cuenta de que es una persona normal”.

En la gira, donde “no hay rangos y todos somos músicos” el zamorano ha tenido la oportunidad de hablar de música con Jorge Drexler o con Kiko Veneno, de conversar con el Niño de Elche o con Juan y Marina Carmona, quienes le han preguntado por el proyecto de Vandalia Trío al haber visto vídeos en las redes sociales. “Ojalá pudiera surgir algún tipo de colaboración con alguno de estos artistas.... sería increíble”, añade.

Para Fernando García está experiencia está suponiendo un aprendizaje porque se trata de una formación que va “amplificada” y todos llevan auriculares para escucharse e “incluso algunos temas llevan metrónomo”, una manera de trabajar con la que estaba familiarizándose con Vandalia.

“Es todo muy emocionante porque tengo la suerte de estar en el escenario con gente tan grande. Además, yo nunca había tocado ante 60.000 personas” y ejemplifica que en la primera canción “cuando se logra un clímax se baja un telón, el público empieza a gritar y, a veces, tú tienes la necesidad de hacerlo porque generas mucha adrenalina”.

En cuanto a Vandalia Trío, el músico adelanta que, pese a que cada uno tiene sus proyectos personales, intentan sacar tres o cuatro semanas al año para componer para su segundo disco, un álbum que será muy cuidado y de mucha calidad.