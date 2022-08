La Unión del Pueblo Leonés demanda al Ayuntamiento la construcción de un paso peatonal elevado en el barrio de la Candelaria, junto a la rotonda de Peña de Francia. La petición ha venido dada por los diversos atropellos que han tenido lugar en el punto indicado. El último se produjo la pasada semana. En su mayoría los accidentes tienen como víctimas a personas de avanzada edad, que han sufrido roturas e incluso el fallecimiento de una de ellas.

Desde UPL se muestran críticos, pues “tras treinta años en la Candelaria y, desde que este equipo de gobierno puso un pie en el consistorio, no ha habido ninguna mejora, más allá de alguna sustitución de bombillas y cosas por el estilo”. Creen urgente que se refuercen las medidas de seguridad, incorporando un paso elevado, un vallado de seguridad en las aceras próximas a este cruce y señalización luminosa.

Respecto a este último punto, indican que los últimos avances permiten incorporar en las inmediaciones de los cruces refuerzos luminosos inteligentes que se activan advirtiendo a los conductores de la presencia de peatones, cuando detectan su intención de cruzar, mediante sensores. Sobre el coste económico afirman que “resulta asumible” y que “cualquier coste que sirva para la prevención y salve vidas, no es un coste grande”.

Informes policiales

UPL Recuerda que esta petición “no debería ser necesaria” puesto que “hay múltiples informes de la policía municipal, tras sus “no pocas intervenciones” a lo largo de los años de este paso de viandantes, que debieran haber servido para una actuación de oficio desde el Ayuntamiento que no ha ocurrido.

Postura del Ayuntamiento

Por el momento, no han recibido respuesta y desde las Concejalías de Obras y Seguridad Ciudadana del consistorio aclaran que “no tienen constancia de dicha petición ni de los atropellos sufridos en la zona”. Afirman que no han recibido informes o notificaciones por parte de la policía municipal en el que los alerten de los atropellos o de la peligrosidad de esta zona en concreto. Por ahora, no está en sus planes próximos de obras, pero no se cierran a la posibilidad de estudiar el proyecto, conocer las necesidades y realizar las actuaciones oportunas que garanticen la seguridad de los vecinos del barrio de la Candelaria y de todos los demás.