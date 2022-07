“La situación de ahora es poco buena. Nos han subido algo pero no hemos podido compensar lo que perdemos de poder adquisitivo y lo que ha subido el gasoil. Si va bien el trabajo los precios están un poco regular, pero aquí atrás cayó un poquito y los precios se fueron al suelo. Eso es una pena”. Era el diagnóstico de situación que realizaba Pedro José Rodríguez Fernández, el presidente de Asetramdiza (Asociación de Transporte de Mercancías por Carretera de Zamora), la principal asociación del sector en la provincia, con 200 socios e integrada en la patronal Conetrans.

Y lo hacía poco antes de participar en el vino español celebrado en el Centro de Transportes, una de las actividades de la festividad patronal de San Cristóbal, que caía el domingo pasado, 10 de julio, pero que se trasladó a este sábado. Autoridades como el subdelegado del Gobierno, Ángel Blanco o el presidente de la Diputación, Francisco José Requejo, apoyaron con su presencia a un sector que consideran “fundamental” y que “desempeñó un papel básico para el suministro de alimentos y mercancías durante la pandemia y evitó el desabastecimiento”.

Los camioneros tienen el mismo descuento por el carburante que el resto de ciudadanos, 20 céntimos, aparte del que les aplicaban ya habitualmente las petroleras. En un escenario de incremento desorbitado de los precios del carburante “algo se puede repercutir, pero no todo. Por ejemplo si el gasoil sube de uno a dos euros, no se llega a repercutir toda la subida en las tarifas”, asegura. Defiende un mayor descuento en el carburante para los profesionales de los portes, de viajeros y mercancías.

Sin huelga de camioneros a la vista

De momento no hay huelga de camioneros a la vista. “La cosa está parada. El jueves la ministra Raquel Sánchez anunció un real decreto ley para que el precio del transporte sea igual o superior a los costes incurridos por el transportista”, en aquellos supuestos en los que actualmente se producen los mayores desequilibrios en esta materia. Y se volverá a reeditar la ayuda por vehículo para ayudar a capear la crisis: 950 euros por autobús urbano, 300 por taxi y VTC; 1.250 euros por camión; 500 euros por furgoneta y 500 euros por ambulancia. “Lo que pasa con las huelgas es que a río revuelto ganancia de pescadores. Las cosas hay que hacerlas con la cabeza fría, los calentones no son buenos para nada. Si tenemos unión iremos mejor que si no la tenemos”, entiende el presidente de Asetramdiza.

Y hace falta que las promesas se cumplan, porque por ejemplo “a nosotros nos dijeron que de descargar nada, pero han dado plazo hasta septiembre a que se adapten, a ver si es verdad”.

"Si hiciéramos unión, mejor nos iría a todos"

La petición de Pedro José Rodríguez en la festividad patronal: “Que San Cristóbal nos ayude y acompañe para que lleguemos bien a todos los sitios. Y que tengamos unión y que se piense con la cabeza fría; si hiciéramos unión mejor nos iría a todos. La palabra “no” es muy sencilla. Si un viaje está por debajo de su precio hay que decir no y si todos lo hacemos saldrá a su valor”.

Los camioneros e invitados degustaron el vino español en el Centro de Transportes, amenizados por una charanga tradicional.

Por la tarde, a las 16.00 horas la caravana de camiones engalanados recorrió las principales avenidas de la ciudad haciendo sonar los claxon en la jornada que sin duda más se visibilizan los transportistas, dejando aparte las jornadas de huelga vividas hace no tanto. La misa en la iglesia de San Torcuato dio pie a la procesión con la imagen de San Cristóbal, que recorrió las calles cercanas hasta Plaza de Alemania, Alfonso IX, La Farola, San Clara, calle Benavente y regreso al templo de partida.