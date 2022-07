“Es complicado hacerse un hueco en el mundo literario”

El zamorano Óscar L. Figueruelo presentará este 21 de julio en el Museo Etnográfico de Castilla y León (20.00 horas) su segunda novela, “Blanco sobre negro”, tras el éxito de “Calma”, la primera incursión en el mundo literario de este maestro de Infantil y Primaria.

–¿Qué ha aprendido durante el proceso de esta segunda experiencia literaria?

–Uno ya tiene un bagaje y, por un lado, intenta corregir cosas que se hicieron mal en la primera o que hay que mejorar, aunque puede que a veces no se acierte. Por ejemplo, la primera novela tenía 200 páginas, ni corta ni larga, y esta segunda tiene 400. Puede resultar más o menos pesada según lector.

–¿El título da pistas sobre la historia o lleva a engaño, como aquella “Calma”, que resultó ser un argumento trepidante?

–“Blanco sobre negro” es al final es el tercer título elegido. Yo quería uno que englobara toda la historia y considero que es el más conveniente cuando uno lee esta novela, porque al final las cosas no son como te las cuentan, sino que hay su escala de grises, matices y contradicciones. De hecho, el lector se puede quedar con dudas

–¿Cuál es su argumento?

–Trata sobre la vida de unos residentes de un centro de desintoxicación de toxicómanos a mediados de los noventa, con todas sus vicisitudes y circunstancias, sus relaciones profesionales y personales, pero, sobre todo, las relaciones que tienen con ellos mismos, que casi siempre son las más complicadas. También se puede decir que es una novela donde hay un poco de todo, con mucho matiz y diálogo y unos personajes secundarios muy poderosos, que le dan mucha fuerza a la novela.

–¿Se trata entonces de una historia coral?

–Los protagonistas son dos hermanos, chico y chica, pero luego hay una serie de coprotagonistas, un abanico de personajes que aportan muchísimo.

–¿Ha sido un voto de confianza el que la editorial Avant haya vuelvo a apoyar su trabajo?

–Creo que es una suerte, porque lo difícil de publicar con una editorial es encontrar la puerta. Muchas veces te acaban remitiendo a la autoedición, donde tú te lo guisas y te lo comes. Hay autores que la prefieren, para gestionar ellos el desarrollo, pero yo he optado por una editorial convencional, porque creo que ellos son los profesionales, al fin y al cabo. Yo escribo e invento historias, pero tengo que dejarme asesorar, sobre todo en el tema de la distribución. Y si es una editorial grande y potente, mucho mejor, sobre todo por la distribuidora que tenga detrás, para llegar a todas las librerías.

–¿Piensa en su potencial lector cuando arranca con una nueva historia?

–Yo no pienso en el público, creo que es erróneo, por lo menos para un escritor desconocido como yo. Escribo una historia que creo que tiene potencial para ser contada y, a partir de ahí, llegan las sorpresas de cómo conquistar al lector. En este caso concreto, la novela va dirigida a gente que vivió los años 80 y 90, porque cuando la lea va a encontrar muchas referencias a aquella época que le van a sorprender. Aunque también la pueden jóvenes y personas de más edad.

–¿Cómo ha vivido el proceso hasta tener el libro?

–Lo primero que he aprendido es que es muy complicado publicar un libro, por todo el proceso que hay detrás. Al final es como un embarazo, desde que entregas el manuscrito hasta que puedes ver la novela en papel, en el mejor de los casos, sin contratiempos, pasan nueve meses. He aprendido que es un mundo muy complicado, sobre todo porque se escribe muchísimo y es muy difícil hacerse un hueco.

–¿Le ha ayudado de alguna manera su faceta profesional, como maestro infantil?

–Creo que el ser maestro está directamente relacionado con el ser escritor, sobre todo yo, que lo soy de Infantil y Primaria, etapas donde la base del aprendizaje es la lectoescritura. Tienes que leer mucho con los niños, inculcarles ese hábito de lectura. Además, estoy rodeado de libros porque también soy el bibliotecario del colegio. Esa pasión por la lectura que luego he trasladado a la escritura también la llevo a cabo en el aula.

–Dada su profesión, ¿habrá algún libro infantil o novela juvenil en un futuro?

–Sí se me ha pasado por la cabeza e incluso mis alumnos me lo piden, les hace ilusión que su maestro sea escritor también. Algo tengo que hacer, pero no sé ni cuándo ni cómo, porque el proceso creativo parece que no, pero sigue un orden. Uno primero genera ideas en la cabeza y luego tienen que seguir todo un proceso.

–¿Esa maquinaria está de nuevo en funcionamiento, piensa ya en alguna nueva novela?

–Estoy en proceso de documentación para una tercera novela, que en esta ocasión sería histórica, sobre el estraperlo después de la Guerra Civil en los Arribes de Sayago, zona que conozco bien.