Si bien la hostelería ha sido uno de los sectores más castigados por las restricciones, El Elefante de Oro da un paso adelante y apuesta por abrir las puertas de un local cerrado para darle vida a un nuevo negocio en Zamora después de que el antiguo lupanar echara el cierre de forma temporal en 2020 en medio de la incertidumbre provocada por la crisis del coronavirus y de forma definitiva el pasado mes de febrero tras cuatro década de servicio.

Platos combinados de pollo, ensalada, lomo, bacon, huevos, patatas y hamburguesas de ternera son algunas de las opciones incluidas en la carta, que también incluye filetes de merluza para aquellos clientes que son más de pescado.

Asimismo, el hostal también piensa en los más pequeños ofreciendo platos infantiles con croquetas, fingers de pollo, patatas, huevo y ensaladas o los clásicos sándwiches (mixto, vegetal, o vegetal con huevo).

En cuanto a los bocadillos, los hay de ternera, de lomo, de panceta, de bacon y de pollo (con o sin queso) y, por supuesto, perritos: con una salchicha (simple) o más completo con queso, patatas y cebolla caramelizada (americano).

Por último, también hay postres caseros: natillas, arroz con leche o flan, entre otros dulces, para terminar con un buen sabor de boca un completo y asequible menú, y es que el precio de cada plato oscila entre los 2,5 euros el más barato y 8,5 euros el más caro.

La cafetería abrirá de martes a domingo en horario de 08.00 a 00.00 horas y permanecerá cerrada los lunes por descanso del personal. No obstante, el hospedaje estará abierto los siete días de la semana. Además, el establecimiento cuenta con un amplio párking para todo tipo de vehículos, incluidos los camiones, que estará abierto las 24 horas y será gratuito.

En 2016, El Elefante de Oro protagonizó el estreno de la séptima temporada del programa '21 días'. Le periodista Meritxell Martorell se desplazó hasta el antiguo burdel para conocer de primera mano el día a día en un prostíbulo. El reportaje incluyó testimonios tanto de las prostitutas como de los clientes y abordó cuestiones como la remuneración o el limbo de la prostitución, no regulada pero legal.

Tras la emisión del programa, El Elefante de Oro emitió un comunicado expresando su "respeto" por cada una de las chicas que pasaron por sus instalaciones "con la valentía de querer salir adelante": "Mujeres fuertes, a veces con el alma rota, madres, hijas o hermanas como cualquier mujer pero con muchas ilusiones".

"Quizás son ellas y sus circunstancias, a veces la vida eligió por nosotras y no hubo la oportunidad de elegir una carrera porque lo esencial era comer y que su gente comiera pero cualquiera de ellas podía haber sido buena esposa, buena empresaria o buena periodista porque la vida les enseñó que lo principal es el respeto, las ganas de luchar y que hagas lo que hagas en la vida, una no se vende, no pierde la dignidad por usar nuestro cuerpo como herramienta sino por cerrar nuestro alma y nuestra mente como seres humanos y pensar que estamos por encima de todo. Orgullosas de nuestro pasado y nuestro presente”, finalizaba el comunicado.