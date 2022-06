El “banco malo” amasa 400 propiedades en Zamora tras una década de actividad

El “banco malo” mantiene en cartera casi 400 activos en la provincia desde su creación hace ahora diez años. Viviendas, anejos, parcelas, obras en curso y terciarios forman parte del extenso catálogo que la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) reparte por una docena de localidades del conjunto del territorio. Propiedades con un valor millonario que no consigue colocar, teniendo en cuenta que el agujero que dejó en Zamora el pinchazo de la burbuja no se ha podido rellenar de ninguna manera. El parque inmobiliario, de hecho, apenas ha crecido a lo largo de esta última década y cada vez se solicita menos suelo para levantar promociones. Las que quedaron a medias, a medias siguen. Mientras tanto, algunas administraciones, como el Ayuntamiento de Zamora, tratan de recuperar superficies cedidas en aquella vorágine para devolverles la utilidad pública.

Son cuatro inmobiliarias las que gestionan los activos de la Sareb en la provincia de Zamora y a través de ellas se puede hacer una radiografía de los cadáveres de ladrillo y zarzas que dejó la burbuja en este territorio. El lastre abarca prácticamente todo el territorio. No en vano, se pueden encontrar unidades en Benavente, Bermillo de Sayago, Coreses, Corrales, Manganeses de la Lampreana, Monfarracinos, Morales de Toro, Morales del Vino, Roales, Toro, Trabazos, Villaralbo y Zamora capital. Más de una docena de localidades que todavía sufren las consecuencias de ese auge impostado de un mercado que voló tan alto que se terminó cayendo por su propio peso.

Entre las propiedades que Sareb reparte por toda la provincia destacan las obras en curso. Nada más y nada menos que 282 esqueletos de ladrillo y hormigón se suceden por la geografía zamorana sin que nadie se interese por ellos. En la capital, se pueden encontrar en el barrio de San Frontis, en Pinilla o en Vista Alegre. Aunque también hay una promoción de chalets parada en Morales de Toro, viviendas en Benavente o activos en Morales del Vino. Esta última localidad, en clara expansión y a la que afectó también el pinchazo de la burbuja a finales de la primera década del nuevo siglo.

Pero esto solo es parte de todo el conglomerado que maneja el “banco malo”. A estas obras en curso hay que añadir 61 viviendas, 45 suelos y 11 anejos dispersos por la provincia. Un listado que no incluye, eso sí, aquellos activos que no son propiedad de la compañía, como aquellos que figuran como garantías de préstamos o que se encuentran en proceso de toma de posesión de la propia Sareb. Con un total de 399, parece que Zamora ya tiene suficiente.

La sociedad quiso en 2020 construir en la capital, aunque no hay avances

El Ayuntamiento de Zamora, en septiembre de 2020, aprobó el expediente para la normalización de los terrenos situados entre el pabellón de la Diputación y el Hospital Provincial de cara a una futura promoción inmobiliaria. Lo hizo a petición de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb). Se trata de una parcela sobre la que se sitúa un “agujero” fruto de una frustrada construcción en el pasado. Los terrenos pertenecen al 50% al denominado “banco malo” y a la Diputación Provincial, aunque la operación incluía también una liberación de espacio para uso público en la que se habilitará un jardín. Sin embargo, dos años después, la parcela sigue exactamente como estaba y nada se sabe sobre esa construcción que se planteaba. De acuerdo con la normativa municipal que rige en la actualidad, allí se podría levantar un máximo de tres alturas más un ático. No obstante, todo sigue en este espacio igual que estaba en aquel momento.

Subastas desiertas y pugnas para recuperar suelo público

Tan grande es el escaparate inmobiliario de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) que en no pocas ocasiones ha querido desprenderse de él a través de subastas. El caso más sonado, quizás, fue el de la parcela situada en el barrio de San Frontis en la que se iban a construir 16 viviendas de protección oficial (VPO) que nunca llegaron a ver la luz. La capital enajenó el terreno en 2007, pero la empresa quebró y el conjunto quedó en manos del “banco malo”, que en 2017 lo sacó a subasta por 2,4 millones de euros. Un año más tarde y sin conocimiento de puja alguna, el Ayuntamiento de Zamora inició los trámites contra Sareb para la recuperación de la parcela. Y es que, el valor de las propiedades de la sociedad es millonario. Por ejemplo, en Vista Alegre mantiene una parcela en venta en la calle de Valladolid por valor de 1,6 millones de euros por la que todavía no se han producido ofertas. Terrenos que no encuentran quién construya sobre ellos.