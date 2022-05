La sede de VOX Zamora sufre un nuevo acto de vandalismo. En la mañana del lunes la sede de VOX en Zamora ha aparecido con una de sus lunas rota. Este hecho ya ha sido denunciado por el partido para intentar identificar a los autores, y si se identifican, "se tomarán las correspondientes medidas legales contra ellos", señalan desde la formación.

A lo largo del año actual, esta sede ya ha sido objeto de varios incidentes como pintadas o ataques de distinta índole.

El partido político también ha querido denunciar estos actos que "atacan la democracia" a través de un comunicado y recordar que VOX es el tercer partido más votado de la ciudad

Así mismo, la formación "no señala a nadie" ante esta "gamberrada" y especifican "no vincular estos hechos con ninguna organización o grupo político concreto mientras no sepamos quienes son sus autores y sus móviles".

Aunque sí ponen de manifiesto los factores que "creen" que hay detrás de estos actos y cargan directamente contra "la extrema izquierda" y "la falta de respeto a la propiedad privada, estimulada por la izquierda" contra los que, dice VOX, se divierten "rayando coches, destrozando contenedores o peor, se acepta incluso como normal la 'okupación' de viviendas ajenas".