La Cofradía de la Virgen de la Concha va a tratar de evitar este año, durante el día de romería del 6 de junio, las principales aglomeraciones y para ello ha introducido unas pequeñas modificaciones, que no alteran la esencia de la celebración, indicó el presidente, Ricardo Flecha. Por ejemplo, este año se sustituye la comida de hermandad por una paella abierta a todo el que quiera compartirla (a diez euros), el aforo en la misa de salida, en San Antolín, será limitado, no se entrará en la parroquia de San Lázaro a cantar la salve, sino que saldrá la Virgen del Yermo, se eliminarán las pastas de Valderrey, se tratará de que no se formen grandes grupos durante el recorrido a pie y también se tratará de evitar aglomeraciones durante el saludo de pendones y el intercambio de bastones.

