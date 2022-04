Zamora capital tiene más habitantes en edad de jubilación que menores de 30 años

La despoblación no afecta solo al medio rural. Las capitales de las provincias más golpeadas por la crisis demográfica también se vacían, y Zamora es un ejemplo paradigmático de esa realidad. La ciudad merma cada año y ofrece una imagen progresivamente más envejecida, más allá del oasis que supone ver las calles llenas de ambiente en Semana Santa. No en vano, según los datos del padrón municipal a 1 de enero de 2022, el número de personas mayores de 65 años roza aquí el 27%, mientras que la cifra de menores de 30 no alcanza el 25%.

Dicho de otro modo, la ciudad tiene más habitantes en edad de jubilación que menores de 30 años, sin contar la ausencia de los jóvenes que se han marchado a estudiar o a trabajar fuera y que aún no han cambiado su residencia. La experiencia previa dicta que muchos de ellos no volverán. Ese vacío en determinadas generaciones provoca que la natalidad siga descendiendo hasta el punto de que hay más personas de entre 85 y 90 años en el municipio que niños nacidos en el último lustro. Solo en el último año, Zamora ha perdido 224 habitantes menores de 14 años Esa carencia de pequeños queda patente si se observan todos los datos: la tendencia es bastante clara. Solo en el último año, Zamora ha perdido 224 habitantes menores de 14 años, según las cifras que maneja el padrón municipal. La caída de 6.824 a 6.640 niños implica una bajada superior al 3% solo en doce meses y resulta sintomática de la realidad del territorio. Los datos de los grupos de edad infantiles y juveniles distan mucho de los que se pueden observar en las franjas que acumulan un mayor número de habitantes de la ciudad. Esas horquillas corresponden a las personas que tienen ahora mismo entre 55 y 59 y entre 60 y 64 años, lo que augura un inminente incremento del porcentaje de personas en edad de jubilación. Las franjas con más vecinos Estos dos grupos de edad juntos representan más de un 16% de la población total del municipio y superan en número a todos los menores de veinte años que residen actualmente en Zamora capital. La estrechez de las franjas etarias se va viendo de forma más marcada en la pirámide a medida que se baja de la barrera de los 40 años. El envejecimiento progresivo de la población se suma a los factores que están llevando a Zamora a una caída poblacional que se inició más tarde que la del medio rural, pero que está conduciendo al municipio, de forma acelerada, hacia un desplome por debajo de la barrera de los 60.000 habitantes. Los datos facilitados por el padrón municipal distan ligeramente de los que publica el Instituto Nacional de Estadística de forma anual, pero la tendencia es la misma: según el servicio del Ayuntamiento, Zamora perdió 660 habitantes durante el año 2021, al pasar de 60.889 a 60.229. El descenso es superior al 1% y es coherente con lo que viene sucediendo en los últimos años. Si nada cambia, del mismo modo que la provincia cayó sin red de la cifra psicológica de los 200.000 habitantes hace ya un buen puñado de años, la ciudad retrocederá hasta los números que presentaba a comienzos de los 80, cuando se hallaba en pleno impulso. La evolución de las últimas décadas Según los datos oficiales de población, el municipio contaba con 59.734 habitantes en 1981, después de lo que fue un crecimiento exponencial a lo largo del siglo XX. Por entonces, las cifras se actualizaban de década en década, y la evolución de Zamora dejaba patente la realidad de una capital en ascenso desde el punto de vista demográfico. El recorrido poblacional por la pasada centuria muestra unos inicios con la cifra de vecinos de la ciudad estabilizada en torno a los 16.000 habitantes, pero para 1940, el municipio contaba ya con más de 30.000 individuos. Esa cantidad se elevó hasta casi los 50.000 en 1970 y empezó a tocar techo hace 30 años, en 1991, cuando la capital contaba con 68.202 personas. En aquellas, e incluso más adelante, se llegaron a trazar planes con la vista puesta en un crecimiento progresivo que no fue tal. Los factores que justifican la caída El número de habitantes de la ciudad se estabilizó en torno a los 65.000 vecinos, la cifra que se empezó a utilizar como referencia para hablar de la población del municipio. Sin embargo, la última década ha resultado muy dañina para la evolución demográfica. La crisis económica, la consecuencia del vaciado de los pueblos, que han dejado de alimentar a la capital, o el crecimiento de ciertas localidades del alfoz, especialmente Morales del Vino, han formado un cóctel que ha llevado a Zamora a perder más de 5.000 personas desde el año 2012. Los últimos datos facilitados por el INE también dejaron patente que la situación actual afecta a prácticamente todos los barrios. Apenas un par de zonas de la periferia presentaron crecimientos casi residuales en el último ejercicio. La realidad del municipio invita a pensar en un panorama inverso al del siglo anterior, con la apertura de un boquete por el que cada año se escapan zamoranos sin que nadie acierte a tapar la fuga. Sin Semana Santa u otras fiestas, ese escenario queda a la vista.