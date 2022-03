“La protección de las vacunas dura más con Pfizer y Moderna”

Las vacunas protagonizaron la conversación social durante el año 2021. ¿Cuándo te toca?, ¿cuál te han puesto?, ¿cuándo tienes la segunda?, ¿te ha dado mucha reacción? Esa serie de preguntas desembocaba siempre en una cuestión más, formulada como un deseo: ¿Cuándo acabará esto? En aras de dar respuesta a algunos de estos interrogantes, la red de farmacias centinela se puso manos a la obra y elaboró un estudio de seguridad y seroprevalencia en población vacunada contra el COVID-19. Los profesionales José Espinosa, José Luis Nájera y Juan Prieto intervinieron este martes en el ciclo de conferencias de Infosalud, organizadas por la Fundación Caja Rural, para detallar los resultados de ese análisis.

Una de las conclusiones extraídas por la red de farmacias centinela es que “todas las vacunas inmunizan bien, pero los efectos duran más con Pfizer y Moderna” que con otras como AstraZeneca y Janssen. Esa revelación fue una de las más útiles de este “trabajo arduo” que no arrancó con la pandemia, sino en 2014, con la puesta en marcha de un proyecto que ha convertido al farmacéutico en un “facilitador de datos” y en una legión que aprovecha su presencia en la primera línea para predecir los ataques de las enfermedades.

¿Cómo colaborar?

Bajo ese planteamiento, los farmacéuticos de Castilla y León se plantearon cómo colaborar con la resolución de la pandemia desde su posición: “Se nos ocurrió hacer un análisis de la eficacia que iban a tener las vacunas y por cuánto tiempo”, señaló el profesional zamorano, Juan Prieto Corpas, que remarcó que ese estudio incluía a personas que habían recibido el pinchazo y también a aquellas que no lo tenían.

El estudio se dividió en dos fases: la primera, en julio de 2021; y la segunda, en noviembre de ese mismo año. La idea inicial era dejar el último para enero de 2022, pero la Agencia Española del Medicamento contactó con la red centinela para aconsejarle un adelanto tras comprobar el peso de sus resultados en los análisis del Consejo Interterritorial de Salud, donde la exconsejera Verónica Casado presentó los pormenores del trabajo.

Resultados sobre la eficacia y la duración

“Tuvimos resultados en los que se veían determinadas diferencias en la eficacia y en la duración de la respuesta”, apuntó Prieto Corpas, que reveló que, “especialmente las personas jóvenes”, presentaban una respuesta menor ante los pinchazos de AstraZeneca y Janssen.

“Con Pfizer y Moderna, para las personas que habían pasado la enfermedad, encontrábamos respuestas que podían durar hasta once meses”, apuntó el farmacéutico zamorano, que aclaró que, con AstraZeneca, se percibía una caída muy significativa, hasta los ocho meses. Para los no vacunados, el tiempo se reducía a los seis meses para las dos primeras y a los cuatro para las restantes.

Estos resultados se basaron en unos análisis realizados sobre una muestra de más de 4.000 personas y ajustada a la estructura de la población de Castilla y León. Entre ellos, los no vacunados mostraban una realidad que Prieto Corpas también se encargó de constatar: “Al no tener protección, su sistema inmune no estaba preparado y la respuesta es diferente. Es como si pones a levantar cien kilos a una persona que no ha entrenado junto a otra que sí”, ejemplificó el farmacéutico zamorano.

Más allá de este estudio, Prieto Corpas dejó claro que “cuando las farmacias trabajan en red, de manera combinada, para generar evidencia científica, se activa una respuesta rápida que da resultado y que ayuda a la toma de decisiones”. Su papel no termina con el COVID y la tarea continuará con otras enfermedades.

La detección de efectos adversos, habitual en todos los tipos

La detección de los efectos adversos de las vacunas resultó habitual en todos los tipos. De hecho, de media, se halló más de un síntoma por paciente, según aseguró Juan Prieto Corpas. Eso sí, muchos de esos problemas resultaron ser leves y estuvieron alineados con las descripciones de la población. Los principales efectos adversos detectados se concentraron entre el cansancio, la fiebre, los escalofríos, el dolor muscular y las cefaleas, aunque en algunos casos, como en el de algunos vacunados con Moderna, se hallaron también efectos de tipo dermatológico, como picores o sequedad.

En cuanto al número de síntomas adversos por vacuna, Pfizer se situó como la más benévola, mientras que Moderna presentó peores datos, aunque Prieto Corpas aseguró que la combinación de tipos resultó más dañina. En ese sentido, el farmacéutico apuntó de igual modo que las mujeres menores de 30 años presentaron peores síntomas tras someterse a los pinchazos, algo que se ha percibido claramente en el estudio.