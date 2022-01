El ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, ha adelantado que el inicio de las obras para la restauración y conservación de la muralla promovidas por el Gobierno de España está previsto “de manera inmediata”. El miembro del Ejecutivo ha visitado este miércoles la ciudad de Zamora para conocer en profundidad el nuevo Plan Director del monumento elaborado por un equipo de la Universidad de Salamanca capitaneado por Leocadio Pérez. Un documento que servirá de hoja de ruta durante los “más de tres años” que durará la intervención, como así ha desvelado el dirigente socialista, quien ha asegurado que el presupuesto de 1,7 millones de euros se podrá incrementar “si aparecen novedades” durante la actuación.

Iceta ha defendido durante su visita a Zamora que el principal objetivo del Gobierno de España como titular de las murallas es realizar una actuación de “conservación”, teniendo en cuenta que son un elemento “fundamental” para el conjunto histórico de la capital. “Queremos transmitir a los ciudadanos que vamos a hacer las cosas con un cuidado extremo; se trata de una intervención de extremada delicadeza que requiere de una calidad en los materiales acorde con la estructura”, ha expresado el ministro.

La actuación será sufragada de manera íntegra por el Estado con un presupuesto de 1,7 millones de euros. No obstante, el ministro no ha desvelado a cuánto ascendería la inversión para una total restauración de la muralla. “Es lógico que el Estado se implique porque esta muralla no es solo de los zamoranos, sino que es patrimonio arqueológico e histórico de todos los españoles; eso sí, siempre ha de haber un consenso muy importante entre la ciudad, la comunidad autónoma y el Gobierno”, ha añadido.