A escasos días de retomar las clases tras las vacaciones de Navidad y comprobado el repunte que se ha sufrido con los contagios durante las últimas semanas, desde los sindicatos de profesores se denuncia que este regreso a las aulas se realice sin reforzar las medidas de seguridad. “En otros países donde también se ha optado por la enseñanza presencial total se ha vuelto con pruebas serológicas, pruebas PCR o test similares para el conjunto de la población total. Francia, Alemania, Inglaterra o Italia ha implementado esta medida para detectar posibles positivos y partir así con una mayor seguridad”, comparan desde el Sindicato de Trabajadores de la Educación (STE).

Desde Aspes Zamora también se está de acuerdo con la vuelta de manera presencial a las clases, “pero siempre que se respeto todo el protocolo COVID, en cuanto a distancias, mascarillas higiénicas, uso de gel hidroalcohólico y demás”, enumeran.

Los sindicatos muestran así su desacuerdo con alguno de los puntos tratados esta semana en la reunión mantenida entre el Ministerio de Educación, el de Universidades, Sanidad y las comunidades autónomas, donde se acordó la vuelta a las aulas tras las vacaciones navideñas de manera presencial y conforme a la fecha que se estipulaba en el calendario escolar.

“El acuerdo para la reanudación de las clases el lunes 10 con normalidad no deja de ser una mera declaración de intenciones si no va acompañado de medidas adecuadas”, sentencian desde STE y Aspes Zamora, quien añade que hay que disponer de todas las medidas de seguridad pero que, en el caso de la que afecta a la continua ventilación de las clases, no debe significar escatimar en calefacción.

Atendiendo a las bajas que se pueden dar en las próximas semanas por algún contagio de profesor, STE Zamora considera que es “imprescindible” que se tenga una previsión de algo que es muy probable de suceda, teniendo en cuenta la situación por la que se atraviesa con la pandemia, con repunte de casos y multiplicación de los contagios. “A pocos días para el comienzo del segundo trimestre de curso, las administraciones educativas no parecen estar trabajando en este sentido y si a esto añadimos las dificultades que se están dando en el ámbito sanitario para tramitar las bajas en algunas comunidades autónomas, se dibuja un panorama no demasiado optimista”, se denuncia.

Para STE Zamora, es un error no recuperar las medidas vigentes en los centros escolares durante el pasado curso 2020-2021. “Dotar a todas las aulas de medidores y purificadores de aire, asegurar que todos los centros tienen el material necesario, con mascarillas y geles, son medidas imprescindibles en la situación actual”, exigen.

Por su parte, desde Aspes Zamora se solicita que sea una realidad la vacunación de todos los docentes, “incluidos aquellos que no hayan podido hacerlo durante las vacaciones”, especifican, al tiempo que recuerdan que sería conveniente que las actividades extraescolares se suprimieran “hasta que la situación se normalice”, sugieren.

Por último, los sindicatos señalan que “quien tiene la responsabilidad de asegurar que la enseñanza en nuestros centros educativos se desarrolle en las mejores condiciones posibles, que deje de improvisar y prevea situaciones que puedan darse en el futuro”, solicitan. “Estamos en una situación de pandemia que está a punto de alcanzar los dos años. Tener previstas situaciones futuras complicadas que, ojalá no se produzcan, forma parte de sus obligaciones. Obligación que, en este caso, no han cumplido”, finalizan sobre este análisis de la vuelta a las aulas tras las vacaciones .