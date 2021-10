Los usuarios habituales del tren madrugador, el que enlaza Zamora con Madrid a primera hora de la mañana, están hartos de los continuos retrasos del servicio por “incidencias técnicas”, que están haciendo la pascua sobre todo para los que lo utilizan por motivos laborales, ya que acumulan demoras en la incorporación a sus puestos de trabajo.

Ayer se vivió otro episodio más debido a que la treintena de viajeros que esperaban en la estación la marcha del tren fueron derivados a un autobús, que los trasladó hasta Valladolid para que pudieran proseguir viaje hasta el destino final en Madrid. Según algunas explicaciones Renfe no estaba segura de poder contar con un maquinista para esa mañana y según otros la razón fue que el tren que debía de haber hecho el recorrido por la tarde desde la capital de España para prestar el servicio a las 7.05 no apareció por la estación.

Las jornadas de huelga tampoco ha funcionado el tren madrugador, uno de los que no estaban cubiertos por el decreto de servicios mínimos del ministerio de Fomento. La huelga de maquinistas, por cierto, se extiende a los días 7,8, 11 y 12 de octubre, es decir, cuando más afecta a los trayectos de ida y vuelta durante el puente festivo de El Pilar.

Una de las usuarias afectadas por la ausencia de tren madrugador explicaba a este diario los problemas que causan los continuos retrasos. “El lunes 27 de septiembre ya llegamos tarde a Madrid, según nos dijeron, por una incidencia técnica. Hubo de venir otro tren para sustituir al habitual y los viajeros llegaron a la capital de España a las 10.30 en lugar de las 8.40 que es el horario normal. “El lunes anterior volvió a pasar lo mismo y hoy (por este miércoles), supuestamente vendían los billetes, pero no notificaron que el tren no salía hasta las 6.30 horas”, es decir, con poco más de media hora de margen hasta la salida. La solución arbitrada por Renfe fue poner un autobús a los viajeros para desplazarse hasta la estación vallisoletana de Campo Grande para desde allí coger el tren definitivo con destino Madrid Chamartín.

“Yo vivo en Zamora y vengo todos los días a trabajar a Madrid. Ya con el tren saliendo en su horario normal vamos justitos, porque llegamos a las nueve menos veinte y yo entro a las nueve”, comenta esta usuaria habitual del ferrocarril madrugador, quien asegura que hay más zamoranos que hacen lo mismo, desplazarse desde la capital provincial a la de España para trabajar a diario.

“Si ya de por si llegamos justos al trabajo, cualquier incidencia nos afecta. Y cuando se repite la verdad es que te planteas si no tendrás que trasladarte a vivir a Madrid”, indica esta usuaria. Respecto al coste de este desplazamiento diario, explica que hay mucha variación según se adquieran los billetes con tiempo y si el regreso se hace con el Intercity (es decir, el madrugador que regresa por la tarde), más barato que si se coge un Alvia.

“El caso es que la gente está muy cabreada, porque hay días que ha llegado con 75 minutos de retraso”, explica.

Otros usuarios, avisados de que podría no haber tren esa mañana a la vista de que la venta de billetes estaba bloqueada, optaron por cogerse su coche particular para desplazarse al trabajo en este caso en la parada intermedia de Segovia. “ Ante la duda no especulo”, comentaba un usuario del tren que lo toma tres días a la semana por motivos laborales. “Yo personalmente no he tenido problemas, aunque siempre puede haber incidencias.

Ni hoy ni mañana, por tanto, circulará el conocido como tren madrugador, debido a que es uno de los afectados por la huelga de maquinistas, que prosigue los días 11 y 12, aunque este último es festivo.