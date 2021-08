La introducción en este sector de empresas grandes “nos está perjudicando, fastidiado el negocio porque si una bodega no tiene almacenamiento, estas compañías de transporte les dejan almacenes grandes”, el siguiente paso es “quedarse con la distribución de esos productos, así que, ganan en los dos terrenos”. La Asociación de Empresarios de Transportes de Mercancía de Zamora no ahorra críticas hacia estas prácticas que pueden dejar fuera del mercado a los transportistas más modestos, incapaces de poder competir en esas condiciones, asumiendo funciones que no son propias del sector.

El presidente de los transportistas zamoranos, Pedro Rodríguez, se rebela por esa competencia desleal y recuerda que “nosotros nos hemos jugado la vida en pandemia” cuando el COVID azotaba más fuerte, ya que fueron un servicio considerado esencial porque “si paramos cinco días, no come la gente”, insiste, para lamentar que el trabajo no haya vuelto a recuperar el pulso anterior a la pandemia, “no ha mejorado nada, la bebida se ha movido un poco más; este mes de agosto está viniendo bien, los de alimentos sigue igual”, pero aquellos viajes a diario se han convertido en uno o dos a la semana y dentro de la comunidad autónoma, “los que van fuera de Castilla y León son dos o tres profesionales”. Y dando gracias de que “ahora hay más trabajo hay más porque hay menos camiones”.