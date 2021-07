Francisco Igea apela a los datos de suministro de vacunas para asegurar que —como confió la consejera de Educación, Rocío Lucas, en su reciente visita a Zamora— todos los alumnos mayores de doce años que comiencen Secundaria este curso estarán vacunados en septiembre. “Yo no tengo confianza, sino que pongo los datos sobre la mesa y si estos mejoran, se cumplirá este objetivo. No está en nuestra mano, pero puedo asegurar que pondremos todas las vacunas que nos lleguen”, remarcó el vicepresidente de la Junta. Secundaria es la etapa que se estipula, puesto que todavía no está aprobado la administración de vacunas en menores de doce años. En este sentido, sobre la posibilidad de que el protocolo anticovid aprobado por la Consejería de Educación de cara al próximo curso —que será tan estricto como el que se estipuló en septiembre de 2020— para las aulas de la comunidad sea más flexible con la vacunación de buena parte de alumnado, Igea subrayó que, de momento, no se contempla. “Mantendremos tanto las medidas como los protocolos que se han establecido y ya habrá tiempo para hacer valoraciones y ver si estas medidas se pueden relajar o no en los centros escolares, según se avance en la pandemia”, explicó.

